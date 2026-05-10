Kanala düşen polislere yardım için suya atladı: Akıntıya kapılarak can verdi

Yayınlanma:
Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki iki kadın polise yardım etmek isteyen Mehmet El Mezar suya atladı. Kadın polisler çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, Suriye uyruklu adam akıntıya kapılarak can verdi.

Şanlıurfa'da polis memurlarını taşıyan otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

Cumartesi günü akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolu kırsal Külünçe Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada; devrilen otomobilden çıkarak su içinde yardım bekleyen polis memurları Nimet C. ile Rukiye A.’yı gören Mehmet El Mezar, kanala atladı.

POLİSLERİ KURTARMAK İÇİN KENDİNİ FEDA ETTİ

Akıntının etkisiyle gücünü kaybeden El Mezar, suda sürüklenmeye başladı. Kazayı gören vatandaşlar da kurtarma çalışmalarına katıldı. Vatandaşlar halat yardımıyla Mehmet El Mezar'ı sudan çıkardı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mehmet El Mezar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altına alınan polis memurlarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

