Kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin aldı!

Yayınlanma:
Gaziantep'te 31 yaşındaki Semih Ç. ve kız arkadaşı 36 yaşındaki Gülbahar Y., bir taksiciyi pompalı tüfekle rehin aldı. Polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan çiftin yakalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep’te 31 yaşındaki Semih Ç.ve kız arkadaşı 36 yaşındaki Gülbahar Y.’nin pompalı tüfekle rehin aldığı taksi şoförü 58 yaşındaki Ramazan Y., polisin operasyonu sonucu yakalandı. Yaşanan takip sonucu polislerin havaya ateş açtığı ve şüphelilerin gözaltına alınması ve çevredekilerin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Tartıştığı kiracısını av tüfeğiyle vurduTartıştığı kiracısını av tüfeğiyle vurdu

Gaziantep'in Araban ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Semih Ç. ve kız arkadaşı Gülbahar Y., pompalı tüfekle tehdit ettiği ticari taksi sürücüsü Ramazan Y.’yi rehin alarak, araçla kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri, Araban ilçesinden itibaren şüpheliyi durdurmak için çalışma başlattı. Şüpheli, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmayı sürdürdü. Şüpheliler ile polis arasında yaşanan kovalamaca Karacaahmet Mahallesi’nde sona erdi.

Gaziantep Üniversitesi’nde yabancı öğrencilere "kayıt borsası” iddiası: 20 bin dolara tıp fakültesiGaziantep Üniversitesi’nde yabancı öğrencilere "kayıt borsası” iddiası: 20 bin dolara tıp fakültesi

POMPALI TÜFEKLE POLİSLERE ATEŞ AÇILDI

Mahallede polis ekipleri tarafından önleri kesilen şüpheliler, pompalı tüfekle ticari taksinin içerisinden ateş açtı. Polis ekiplerinin dikkatli çalışması sonucu gerçekleştirilen operasyonla Semih Ç. ve Gülbahar Y. yakalanırken, rehin alınan taksi sürücüsü Ramazan Y. ise parmağından hafif yaralı olarak kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

YAKALANMA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan şüphelilerin gözaltına alınma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polislerin havaya ateş açtığı ve şüphelileri gözaltına aldığı görülürken, bazı vatandaşların panik anları kameraya yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Türkiye
Kanala düşen polislere yardım için suya atladı: Akıntıya kapılarak can verdi
Kanala düşen polislere yardım için suya atladı: Akıntıya kapılarak can verdi
Belçika Kraliçesi Ortaköy'ü gezdi
Belçika Kraliçesi Ortaköy'ü gezdi