Jet skiyle denize açılan iki arkadaş suya düştü: 1 ölü

İstanbul Çatalca'da kiraladıkları jet skiyle denize açılan iki arkadaş dengelerini kaybederek suya düştü. Arkadaşlardan 23 yaşındaki İlbey Kadir G. yaralı olarak kurtarılırken 22 yaşındaki Emre Dilmen ise suda ölü olarak bulundu.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde kiraladıkları jet ski ile denize açılan iki arkadaş suya düştü. Bölgeye gelen ekipler tarafından 23 yaşındaki İlbey Kadir G. yaralı olarak kurtarılırken, yaklaşık 4 saat süren arama kurtarma çalışmalarında 22 yaşındaki Yunus Emre Dilmen ise suda ölü olarak bulundu. Sudan çıkarılan cenaze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Saat 15:00 sıralarında Yalıköy Sahili'nde meydana gelen olayda, kiraladıkları jet ski ile denize açılan iki arkadaş İlbey Kadir G. ve Yunus Emre Dilmen, henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, acil sağlık, jandarma, AFAD, arama kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri geldi. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında, denize düşenlerden İlbey Kadir G. kolu kırık olarak denizden çıkarıldı. İlbey Kadir G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

22 YAŞINDAKİ YUNUS EMRE ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Ekipler, denize düşen diğer kişi Yunus Emre Dilmen'i bulmak için denizde geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar kapsamında Dilmen, ölü olarak bulundu. Sudan çıkarılan cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

