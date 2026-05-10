Gezmeye gittiği parkta yamaçtan düştü: 70 yaşındaki adam öldü

Siirt'te gezmek için gittiği parkta yamaçtan düşen 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Siirt'te Eski Eruh yolundaki Botan Çayı Milli Parkı'na gezmeye giden Abdulalim Kayar, yamaçtan düştü.

70 yaşındaki adamın yamaçtan düştüğünü gören çevredekiler, durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAMAÇTAN DÜŞEN KAYAR HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine intikal eden ekiplerce yapılan incelemede, gezmek için gittiği parkta yamaçtan düşen Kayar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

70 yaşında hayata veda eden Abdulalim Kayar'ın cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

