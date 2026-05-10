Yandaş yazarın kızı maça giderken ifşa olmuştu: Çakarlı araç trafikten men edildi
Avukat Begüm Ece Pazarcı'nın Galatasaray-Antalyaspor maçına çakarlı bir araçla gittiği anlar, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
Söz konusu görüntülerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.
ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
İktidara yakın isimlerden Emin Pazarcı'nın kızı Begüm Ece Pazarcı'nın herhangi bir geçiş üstünlüğü hakkı bulunmadığı belirtilen açıklamada; aracın 30 gün süreyle trafikten men edildiği bildirildi.
Açıklamada, "Koruma Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde, görüntülere konu olan şahıs adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır." denilerek şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu görüntülerdeki araç tespit edilmiş; 173.392 TL idari para cezası uygulanmış, aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlemler başlatılmıştır. Geçiş üstünlüğü hakkının amacı dışında kullanımına yönelik denetimlerimiz aralıksız sürdürülmekte olup mevzuata aykırı hiçbir kullanıma müsamaha gösterilmemektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
May 10, 2026
Maça çakarla giden yandaş avukattan geri vites! Silse de fayda etmedi
"ARKADAŞIMIN ARACI" DEMİŞTİ
Begüm Ece Pazarcı, sosyal medya hesabı üzerinden stadyuma doğru seyir halindeyken çakarlı bir araçtan video paylaşmış ve bu görüntüler kamuoyunun tepkisini çekmişti.
Tepkilerin ardından Pazarcı, söz konusu paylaşımı silererek kendisini şu şekilde savunmuştu:
"Konuyu çok dikkate almamıştım ve açıklama yapmayacaktım ama madem babama da saldırılıyor ve ahlaksızca bir şekilde bana mesajlar atılıyor o zaman iki kelime edeyim.. Malum Ankara’da yaşıyorum ben… Kullandığım araç Ankara’da… İstanbul’a arkadaşlarımın aracıyla geldik. Maç günü yasal olarak kendisine bu araç tahsis edilmiş olan bir yakınım başka yere geçerken beni de stada bıraktı. Kendisi de aynı araçta önde oturuyordu. Maç ve şampiyonluk heyecanıyla ben de bir video paylaştım. Hepsi bu. İstediğiniz yerden istediğiniz araştırmayı yapabilirsiniz ki benim bir Çakarlı aracım yok. Hiç bir ayrıcalığım da yok. Zannettiğiniz rakamları da kazanmıyorum. Ofisimde kiracıyım mesela… Ezcümle, konu bundan ibaret. Türkiye gündeminde tt yapacak kadar büyütülecek bir durum da yok."