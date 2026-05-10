Küfürlü tezahürat metroyu karıştırdı: Oklavayla müdahale kamerada

Galatasaray’ın şampiyonluğunun ardından metroda tezahürat yapan taraftarlarla yolcular arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda bir kadının elindeki oklavayla taraflara müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Galatasaray, Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında M2 Yenikapı–Seyrantepe–Hacıosman Metro Hattı’nda meydana geldi. Kutlamaların ardından metroya binen bir grup genç, küfürlü tezahürat yapınca diğer yolcular duruma tepki gösterdi.

OKLAVAYLA MÜDAHALE ETTİ

Yolculardan birinin, taraftarları küfürlü tezahürat yapmamaları ve bağırmamaları konusunda uyarması üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, metrodaki diğer yolcular ve bazı taraftarlar araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Bu sırada kavgaya karışan kişinin yanında oturan bir kadın ise elindeki oklavayla taraftarların üzerine yürüdü.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Diğer yolcular araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak kavga bir süre daha devam ederken, bazı taraftarların kendilerine tepki gösteren kişiye yumruk ve tekmelerle saldırdığı görüldü.

Metrodaki diğer yolcuların müdahalesiyle kavga sona erdi. Yaşanan anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
