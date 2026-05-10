Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında sürpriz evlilik teklifi!

Galatasaray, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek Süper Lig'in bitimine bir hafta kala 26. şampiyonluğunu resmen ilan etti.

Bu zaferle birlikte sarı-kırmızılı ekip, tarihinde ikinci kez üst üste 4. kez şampiyon olma başarısını gösterdi.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA EVLENME TEKLİFİ

Galatasaray'ın 26'ncı şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kayseri’de sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Şampiyonluk kutlamalarına katılan Bilal Kesici, sevgilisi Aleyna Kesici’ye evlilik teklifinde bulundu.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Aleyna Kesici'nin 'Evet' demesi üzerine çevresinde bulunan taraftarlar, çifti alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde tebrik etti. Birbirine sarılan çiftin o anları, kutlamalara katılan başka bir taraftarın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (DHA)