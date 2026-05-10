Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında sürpriz evlilik teklifi!

Galatasaray’ın Süper Lig’de 26’ncı şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kayseri’de düzenlenen kutlamalarda Bilal Kesici, sevgilisi Aleyna Kesici’ye evlilik teklifinde bulundu. “Evet” cevabının ardından çevredeki taraftarlar çifti alkış ve tezahüratlarla kutladı.

Galatasaray, 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü sahasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek Süper Lig'in bitimine bir hafta kala 26. şampiyonluğunu resmen ilan etti.

Bu zaferle birlikte sarı-kırmızılı ekip, tarihinde ikinci kez üst üste 4. kez şampiyon olma başarısını gösterdi.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA EVLENME TEKLİFİ

Galatasaray'ın 26'ncı şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kayseri’de sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Şampiyonluk kutlamalarına katılan Bilal Kesici, sevgilisi Aleyna Kesici’ye evlilik teklifinde bulundu.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Aleyna Kesici'nin 'Evet' demesi üzerine çevresinde bulunan taraftarlar, çifti alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde tebrik etti. Birbirine sarılan çiftin o anları, kutlamalara katılan başka bir taraftarın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

