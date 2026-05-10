Ünlü kahve zincirinin sahibinden babasına dava: Bana deli raporu aldırmaya çalışıyor

Ünlü kahve zinciri markasının sahibi Cengiz Deveci, babası Mehmet Deveci ile mahkemelik oldu. Mahkeme, Mehmet Deveci’nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi. Hazırlanan raporda, Mehmet Deveci’de herhangi bir akıl hastalığı, zeka geriliği ya da demans (bunama) bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

Ünlü kahve markası Juan Valdez’in sahibi iş insanı Cengiz Deveci, babası Mehmet Deveci hakkında; akıl sağlığının yerinde olmadığı, kumar alışkanlığı bulunduğu ve savurgan davrandığı iddialarıyla vesayet davası açtı.

Sabah’tan Sema Demir’in haberine göre; Mahkeme davanın reddine karar verdi fakat İstinaf Mahkemesi, eksik inceleme yaptığı gerekçesiyle dosyanın yeniden görülmesine hükmetti.

"BANA DELİ RAPORU ALMAYA ÇALIŞIYOR''

Kararla ilgili açıklamalarda bulunun baba Mehmet Deveci, ''Ben gariban bir sokak sütçüsüydüm. Kendisinin holdingi, 8 oteli ve 100'e yakın aracı var. Ben bu paranın kaynağını biliyorum, onun sır küpüyüm. Eşimle aram bozulup ayrılınca annesinin intikamını almak için ve açıklarını çıkarmayayım diye bana deli raporu almaya çalışıyor'' ifadelerini kullandı.

VASİ VE YASAL DANIŞMAN GEREK GÖRÜLMEDİ

Hazırlanan raporda, Mehmet Deveci'de herhangi bir akıl hastalığı, zeka geriliği ya da demans (bunama) bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

Raporda ayrıca, kendisine vasi veya yasal danışman atanmasına gerek olmadığı ifade edildi. Davayı 2025'de karara bağlayan mahkeme, Cengiz Deveci'nin açtığı 'vesayet' davasının esastan reddine karar verdi.

Karara itiraz eden Cengiz Deveci, 'akli melekeleri yerindedir' raporu verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ise davanın yeniden görülmesi için dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine hükmetti.

