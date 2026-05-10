Son dakika | İBB soruşturmasında yeni gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlenmiş, bu kapsamda 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunanlardan 29’u gözaltına alınmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan ancak yurtdışında Han İnşaat'ın sahibi Orhan Yıldırım, Türkiye'ye dönüşünde gözaltına alındı.