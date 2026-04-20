Geliniyle basılan adam oğlunu bıçakladı: Karısı eşyalarını sokağa atıp yaktı

İzmit'te geliniyle uygunsuz durumda yakalanan kayınpeder, olayı engellemek isteyen oğlunu bıçaklaması sonucu tutuklandı. Eşi ise tepkisini eşinin eşyalarını sokak ortasında yakarak gösterdi.

İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, G.G. (44) isimli kayınpederin, hem yeğeni hem de gelini olan Y.Ç. (22) ile uygunsuz durumda yakalanması sonucu aile içerisinde şiddetli kavga çıktı. Olayda kendi oğlunu bıçaklayan G.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN GELİŞİMİ VE YARALANMALAR

Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre, Kireç Ocakları mevkiinde 16 Nisan'da meydana gelen olayda, G.G.'nin gelini Y.Ç. ile uygunsuz bir şekilde yakalanması üzerine aile içerisinde arbede yaşandı. Kavgayı örtbas etmek istediği iddia edilen G.G., bu esnada oğlu Y.G.'yi (22) yüzünden bıçakladı. Kavgada toplamda iki kişinin yaralandığı belirtilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"HEM GELİNİM HEM GÖRÜMCEMİN KIZI"

Gözaltına alınan G.G. cezaevine gönderilirken, adliye önünde duruma tepki gösteren eşi N.G., yaşananların dehşetini dile getirdi. N.G., "Gelinim aynı zamanda görümcemin kızı. Kocam onun dayısı oluyor. Bebek ihtiyaçları için evlerine gittiğimde seslendim ancak ses alamadım. Gelinimin hamile olduğunu ve bu süreçte düşük yaptığını öğrendim. Çocukların babasının oğlumdan ziyade kocamdan olabileceğini düşünüyorum. Oğlumu da darp etti, hepsinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından öfkesi dinmeyen N.G., eşi G.G.'ye ait kişisel eşyaları toplayarak sokak ortasında ateşe verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

