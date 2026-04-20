Vekaletle kurban bedeli belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Başkanlık binasında düzenlenen, 'Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Arpaguş, "Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız, 2026 yılında da milletimizin kurban emanetlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle hem ülkemizde hem de tüm dünyada ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edecektir. 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' temasıyla ülkemizin dört bir yanına ve başta Filistin olmak üzere mazlum ve mağdur coğrafyalara yardımsever milletimizin iyilik elini uzatacak ve hüzün rüzgarlarını bayram sevincine dönüştürmeye gayret edecektir. Bu yıl ülkemizin tüm il ve ilçelerinde, yurt dışında 84 ülkenin 420 bölgesinde kurban faaliyeti gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hazırlıklarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Kurban bağışlarının kabulünden etlerin dağıtımına kadar organizasyonun her aşamasını büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.

"BAĞIŞ KABULLERİ 27 MAYIS'TA SONA ERECEK"

Kurban emanetlerinin başkanlıkta görev yapan hocalar, vakıf gönüllüleri ile veteriner ekiplerin gözetiminde kesildiğini dile getiren Arpaguş, "Kurban etleri ise yurt içinde müftülüklerimiz ve vakıf şubelerimiz, yurt dışında da müşavirlik ve ateşeliklerimiz vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde kestirmek isteyenler için 18 bin Türk lirası, yurt dışında kestirmek isteyenler için ise 7 bin Türk lirası olarak belirledik. Vatandaşlarımız il ve ilçe müftülükleri, Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı Kurban Programı'na katılabilecek. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz ise din hizmetleri müşavirlikleri, ateşelikler, koordinatörlükler ve ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini güvenle vakfımıza teslim edebilecekler. Vekaletle kurban bağış kabulleri 27 Mayıs Cuma günü saat 17.00 itibarıyla sone erecektir" diye konuştu. (DHA)