Kurbanlık boğa Paşa araba fiyatına satışa çıktı! Tamı tamına 1,1 ton

Yayınlanma:
Bursa’nın Kestel ilçesinde satışa çıkarılan 1 ton 100 kiloluk “Paşa” adlı boğa için 500 bin lira isteniyor. Çiftlikte büyükbaş fiyatları 230 bin liradan başlıyor.

Bursa’da Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışları başladı. Kestel ilçesindeki bir çiftlikte satışa çıkarılan 2 yaşındaki “Paşa” adlı boğa, 1 ton 100 kilogramlık ağırlığıyla dikkat çekti. Boğa için 500 bin lira fiyat belirlendi.

"NEREDEYSE BİR ARABA FİYATI TUTUYOR"

Besici Muharrem Aktaş, çiftlikteki diğer hayvanlar gibi Paşa’nın da bayrama hazırlandığını söyledi. Aktaş, piyasada açıklanan baskül fiyatlarının altında satış yaptıklarını belirterek kilogram hesabında 460 lirayı esas aldıklarını ifade etti. Paşa’nın neredeyse bir otomobil fiyatına denk geldiğini de söyledi:

“Paşa’mız şu anda ortalama 1 ton 100 kilo. Paşa’mıza şu anda 500 bin TL değer biçiyoruz. Şu anda her yerde 510 TL baskül fiyatı açıklanmış, biz bu baskül fiyatlarına uymuyoruz. Biz 460 TL’den baskül fiyatını veriyoruz. Almak isteyen tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Paşa neredeyse 1 araba fiyatı tutuyor. Alıcısına hayırlı olsun”

BÜYÜKBAŞLAR 230 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Çiftlikte yaklaşık 200 büyükbaş hayvan bulunduğu belirtildi. Hayvanların Kars ve Ardahan’dan getirildiği, fiyatların ise 230 bin liradan başladığı aktarıldı. En yüksek fiyatın ise “Paşa” için belirlendiği kaydedildi.

Yaklaşık 20 yıldır bu işi yaptıklarını söyleyen Aktaş, satış hazırlıklarına ramazan ayında başladıklarını, kurbana 40 gün kala tesisin yoğunlaştığını ve müşteri ilgisinin yüksek olduğunu belirtti. Aktaş şunları dile getirdi:

"Şu anda 200 civarında büyükbaş hayvanımız var. Bunların arasında en ucuzu 230 bin lira. En pahalı olanı da 1 ton ağırlığında olan ve 'Paşa' adını verdiğimiz boğa. Fiyatı 500 bin lira. 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Müşterilerimiz çok memnunlar. Her sene olduğu gibi ramazan ayından başlıyoruz. Kurbana 40 gün kala tesisimiz kapanıyor. Müşterilerimizin yoğun taleplerinden dolayı yoğunluğumuz var"

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

