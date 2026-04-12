Yalnız yaşadığı evinde düşüp ayağını kırdı! Yaşlı kadını balkondan eve giren itfaiye kurtardı

Bursa'da, 72 yaşındaki M.U. isimli yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde düşerek ayağını kırdı. Yaşlı kadının kapıyı açmamasından şüphelenen komşuları ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekiplerine de kapı açılmayınca itfaiye ekipleri, sepetli merdivenle balkondan içeri girerdi. Yerde baygın halde bulunan ve bacağında kırık olan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.