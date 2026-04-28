Onarılan yol 8 gün dayanabildi: 10 metrelik çukur oluştu

Onarılan yol 8 gün dayanabildi: 10 metrelik çukur oluştu
Batman’da çöken Güney Çevre Yolu, onarımdan 8 gün sonra yeniden çöktü; oluşan 10 metrelik çukur nedeniyle yol tekrar trafiğe kapatıldı.

Batman’da yağışların ardından Güney Çevre Yolu’nda yaşanan sorunlar tekrar gündeme geldi. 20 Nisan’da, merkeze bağlı Balpınar beldesi yakınlarında etkili olan yağışlar nedeniyle Batman Çayı’nın debisi yükseldi ve köprü civarındaki yolun bir bölümü çöktü.

Olayın ardından yol güvenlik amacıyla çift yönlü trafiğe kapatıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem alırken, Karayolları ekipleri iş makineleriyle onarım çalışması yürüttü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

10 METRELİK ÇUKUR OLUŞTU

Ancak aradan geçen 8 günün ardından aynı noktada bu kez yaklaşık 10 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Yeni risk nedeniyle yol yeniden çift yönlü trafiğe kapatıldı. Olay yerine tekrar polis ve Karayolları ekipleri sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı ve onarım çalışmalarına yeniden başlandığı ifade edildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

