Batman'da heyelan: Dev kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı
Batman'ın Gercüş ilçesinde, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan ulaşımı aksattı. Yamaçtan kopan dev kaya kütleleri, Mağaralar mezrasında bulunan köy yolunu trafiğe kapattı.
3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA YOL AÇILDI
Dün gece saatlerinde Aydınlı köyü sınırları içerisinde yaşanan heyelanda, dev kaya parçalarının iki farklı noktaya düşmesi sonucu ulaşım tamamen durdu. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Özel İdare ekipleri, bölgeye iş makineleriyle sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren titiz çalışması neticesinde, yoldaki kaya parçaları temizlenerek ulaşım yeniden sağlandı.
KÖY SAKİNLERİNDEN EKİPLERE TEŞEKKÜR
Ulaşımın kesilmesi nedeniyle zor anlar yaşayan köy sakinlerinden İsa Aydın, mağduriyetlerinin hızlı müdahale ile giderildiğini belirtti. Aydın, "Gece saatlerinde büyük kayaların kopmasıyla giriş çıkışlar tamamen durmuştu. Muhtarımızın bilgilendirmesi üzerine Özel İdare ekipleri kısa sürede gelerek yolumuzu açtı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi. (DHA)