Minibüs dönüş yapmaya çalışan kamyona çarptı! O anlar kamerada
Mardin'in Midyat ilçesinde dönüş yapmaya çalışan kamyona çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Midyat-Batman kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, dönüş yapmaya çalışan kamyona çarptı.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada minibüs sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Batman’da yürekleri ağza getiren kaza! Küçük çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi
Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor