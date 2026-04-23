Babasının ölümüne kalbi dayanmadı: 15 yaşındaki Birkan hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 15 yaşındaki Birkan Demirel, gece saatlerinde evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Ailesinin ihbarı üzerine Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan 9. sınıf öğrencisi Demirel'in kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metalürji Teknolojisi Bölümü öğrencisi olan Demirel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 AY ÖNCE BABASINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

15 yaşındaki Birkan Demirel'in, yaklaşık bir ay önce de babasını kaybettiği öğrenildi. (DHA)