Sakarya Nehri'nde kaybolan 6 yaşındaki Ahmed'i arama çalışmaları 3. gününde

Sakarya Nehri'ne düşerek kaybolan 6 yaşındaki Ahmed İdris'i arama çalışmaları 3. gününde 39 personel, 6 dron ve 6 botun katılımıyla sürdürülüyor.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Sakarya Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 6 yaşındaki Iraklı Ahmed İdris'i arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GENİŞ KAPSAMLI ARAMA OPERASYONU

Önceki gün amcasının oğluyla birlikte balık tuttuğu sırada nehre düşerek kaybolan küçük çocuğu bulmak için başlatılan arama operasyonunun 3. gününde ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sabahın erken saatlerinde yeniden başlayan arama faaliyetlerinde; AFAD, Sakarya ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü balıkadam ekipleri, itfaiye, İHH, Sakarya Arama Kurtarma ekipleri ve İstanbul'dan destek için gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (JAK) timleri görev yapıyor.

Batman'da heyelan: Dev kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattıBatman'da heyelan: Dev kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı

39 PERSONEL VE MODERN EKİPMANLARLA DESTEK

Arama çalışmalarında profesyonel ekiplerden oluşan toplam 39 personel görev alıyor. Operasyonun etkin bir şekilde yürütülmesi için 12 araç, 6 dron ve 6 bot ile hem su altı hem de nehir kıyısı titizlikle taranıyor. Küpçüler Mahallesi mevkisinden başlayan tarama faaliyetleri, nehir hattı boyunca geniş bir alana yayılarak devam ediyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Türkiye
Kayıtlara “intihar” diye geçmişti! Genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Kayıtlara “intihar” diye geçmişti! Genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Hamileyken darp edildi, sokakta katledildi: İlayda Alkaş cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet talebi
Hamileyken darp edildi, sokakta katledildi: İlayda Alkaş cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet talebi
Amasya'da yürek yakan kaza! Otomobilden fırlayan 10 aylık bebek yaşamını yitirdi
Amasya'da yürek yakan kaza! Otomobilden fırlayan 10 aylık bebek yaşamını yitirdi