Sakarya Nehri'nde kaybolan 6 yaşındaki Ahmed'i arama çalışmaları 3. gününde

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Sakarya Nehri'ne düşerek akıntıya kapılan 6 yaşındaki Iraklı Ahmed İdris'i arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GENİŞ KAPSAMLI ARAMA OPERASYONU

Önceki gün amcasının oğluyla birlikte balık tuttuğu sırada nehre düşerek kaybolan küçük çocuğu bulmak için başlatılan arama operasyonunun 3. gününde ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sabahın erken saatlerinde yeniden başlayan arama faaliyetlerinde; AFAD, Sakarya ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü balıkadam ekipleri, itfaiye, İHH, Sakarya Arama Kurtarma ekipleri ve İstanbul'dan destek için gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (JAK) timleri görev yapıyor.

39 PERSONEL VE MODERN EKİPMANLARLA DESTEK

Arama çalışmalarında profesyonel ekiplerden oluşan toplam 39 personel görev alıyor. Operasyonun etkin bir şekilde yürütülmesi için 12 araç, 6 dron ve 6 bot ile hem su altı hem de nehir kıyısı titizlikle taranıyor. Küpçüler Mahallesi mevkisinden başlayan tarama faaliyetleri, nehir hattı boyunca geniş bir alana yayılarak devam ediyor. (AA)