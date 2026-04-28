Antalya'dan Londra'ya giden uçakta olay çıktı! Pilot "acil polis ve ambulans istiyoruz" diyerek Sofya'ya iniş yaptı

Antalya-Londra seferini gerçekleştiren Jet2 Havayolları’na ait bir uçak, uçuş sırasında yaşanan yolcu taşkınlığı nedeniyle Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya acil iniş yapmak zorunda kaldı.

PİLOTUN "ACİL" ÇAĞRISI KAYITLARA YANSIDI

Londra Gatwick Havalimanı'na gitmek üzere dün akşam saatlerinde Antalya'dan havalanan uçakta, yolculuk sırasında bazı kişiler henüz belirlenemeyen bir sebeple sorun çıkardı. Durumun kontrolden çıkması üzerine kabin ekibi pilotu bilgilendirdi.

Bulgaristan hava sahasındayken Sofya Hava Trafik Kontrolü ile irtibata geçen pilot, yaşanan durumu acil bir şekilde bildirdi. Kule ile pilot arasındaki konuşmalar ise kayıtlara şöyle yansıdı:

"Polis ve ambulans istiyoruz. Uçağa mümkün oldukça çabuk gelin. Yetkililer gelene kadar yolculardan koltukta oturmasını isteyeceğiz."

Avcılar'daki 'çöp ev'in tahliyesi yeniden başladı: Ev sahibi ile komşular karşı karşıya geldi

BENZER BİR OLAY DAHA ÖNCE YAŞANMIŞTI

Jet2 Havayolları’nın benzer bir olayla gündeme geldiği hatırlatıldı. Daha önce Antalya-Manchester seferini yapan uçakta, yolcular arasında çıkan kavga sebebiyle Brüksel Havalimanı'na acil iniş yapılmıştı. O olayda 2 yolcu polis tarafından gözaltına alınmış ve havayolu şirketi tarafından ömür boyu uçuşlardan men edilmişti. (DHA)