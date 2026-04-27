Manevra yapan motosikletli genç park halindeki araca çarptı: Kaza anı kamerada
İstanbul'un Pendik ilçesi Kaynarca Mahallesi Deniz Caddesi'nde, saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, caddede ilerleyen motosikletin sürücüsü Faruk Köse (25), sokaktan caddeye aniden çıkan aracı fark edince manevra yaptı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETİP PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI
Bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Köse, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücü çarpmanın etkisiyle savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaraladığı belirlenen motosiklet sürücüsü Faruk Köse ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, caddede motosikletiyle ilerleyen Faruk Köse'nin aniden yola çıkan aracı fark edip önce manevra yaptığı, ardından direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki hafif ticari araca çarptığı anlar yer aldı. (DHA)