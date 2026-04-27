AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı Prof. Dr. İzzet Özgenç hakkında, eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'ya yönelik sözleri nedeniyle dava açıldı.

Erdoğan'ın eski hukuk danışmanından peş peşe Tayfun Kahraman tepkisi: Yargı gücü kötüye kullanılıyor

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Gazeteci Furkan Karabay'ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Prof. Dr. İzzet Özgenç’in sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı 12 paylaşımının, Mehmet Akarca’nın "onur, şeref ve saygınlığını zedeleyebilecek nitelikte" olduğu öne sürüldü.

Erdoğan'ın eski hukuk danışmanından açık çağrı: Hoşunuza gitse de tutuklamalar ölçüsüz

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık, sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek, Özgenç’e "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamasını yöneltti.

İddianamede Prof. Dr. İzzet Özgenç’in 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

"YARGITAY BAŞKANI'NIN GÖREVİ YARGISAL DEĞİL, İDARİ GÖREVDİR"

Prof. Dr. Özgenç, savcılığa verdiği ifadesinde, Mehmet Akarca’yla ilgili nitelendirmelerinin herhangi bir hakaret içermediğini, ceza hukuku sorumluluğunu gerektiren bir fiilin varlığından söz edilemediğini, Yargıtay Başkanının görevinin yargısal değil, idari bir görev olduğunu belirtti.