Erdoğan'ın eski hukuk danışmanından peş peşe Tayfun Kahraman tepkisi: Yargı gücü kötüye kullanılıyor

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası hükümlülerinden Tayfun Kahraman için 'hak ihlali' kararı vererek, yeniden yargılama yapılması için dosyasını İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Ancak 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye'deki en yüksek yargı makamı olan AYM'nin kararını hiçe sayarak Anayasa'ya karşı çıktı.

Yerel mahkeme başkan ve üyelerinin Anayasaya aykırı davranması, pek çok çevreden tepki çekti. Yerel mahkemenin Anayasa'ya aykırı davranmasına AKP'li bir çok isim tarafından da sert sözlerle eleştirildi.

AYM'nin Tayfun Kahraman kararını tanımayan yerel mahkemeye AKP'li isimden tepki: HSK inceleme başlatmalı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AYM'nin kesin bağlayıcı olan kararına karşı çıkmasını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İzzet Özgenç de sert sözlerle tepki gösterdi.

"MAHKEME BAŞKAN VE ÜYELERİ TARAFINAN SUÇ İŞLENMİŞTİR"

Sosyal medya hesabından farklı saatlerde paylaşım yapan Özgenç, ilk paylaşımında, "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkan ve üyeleri ile AZMETTİRİCİLERİ tarafından alınan/alınması sağlanan, 6.11.2025 tarihli ve 2021/178, K. 2022/178 sayılı ek kararla SUÇ işlenmiştir ve işlenmeye devam edilmektedir. HSK tarafından gereğinin yapılması, toplumun beklentisidir" ifadelerini kullandı.

"YARGI GÜCÜ KÖTÜYE KULLANILIYOR"

Özgenç, bir sonraki paylaşımında, yargı gücünün kötüye kullanıldığını belirterek, bu suretle kişinin hürriyetinden yoksun bırakılmaya devam edilmesinin de Anayasa ihlali olduğunu kaydetti.

İzzet Özgenç'in paylaşımı şöyle:

"Yargı gücü kötüye kullanılarak Anayasa Mahkemesi kararının bağlayıcılığının çiğnenmesi ve bu suretle bir kişinin hürriyetinden yoksun bırakılmaya devam edilmesi, açıkça bir ANAYASA İHLÂLİdir. Bu hukuksuzluğa karşı ilk tepkinin Anayasa Mahkemesi tarafından gösterilmesi gerekir. Bu tepki, soyut açıklama şeklinde değil, eylemli olmalıdır.

Hukuka dönmek ve Anayasa Mahkemesi’nin saygınlığını korumak için, tepki olarak Başkan derhal İSTİFA etmelidir."