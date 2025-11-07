Erdoğan'ın eski hukuk danışmanından peş peşe Tayfun Kahraman tepkisi: Yargı gücü kötüye kullanılıyor

Erdoğan'ın eski hukuk danışmanından peş peşe Tayfun Kahraman tepkisi: Yargı gücü kötüye kullanılıyor
Yayınlanma:
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski hukuk danışmanı İzzet Özgenç, AYM’nin ‘hak ihlali’ kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Tayfun Kahraman hakkında yeniden yargılama talebinin reddine yönelik verdiği karara tepki gösterdi. Özgenç, "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkan ve üyeleri ile azmettiricileri tarafından suç işlenmiştir" dedi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Davası hükümlülerinden Tayfun Kahraman için 'hak ihlali' kararı vererek, yeniden yargılama yapılması için dosyasını İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Ancak 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye'deki en yüksek yargı makamı olan AYM'nin kararını hiçe sayarak Anayasa'ya karşı çıktı.

Yerel mahkeme başkan ve üyelerinin Anayasaya aykırı davranması, pek çok çevreden tepki çekti. Yerel mahkemenin Anayasa'ya aykırı davranmasına AKP'li bir çok isim tarafından da sert sözlerle eleştirildi.

AYM'nin Tayfun Kahraman kararını tanımayan yerel mahkemeye AKP'li isimden tepki: HSK inceleme başlatmalıAYM'nin Tayfun Kahraman kararını tanımayan yerel mahkemeye AKP'li isimden tepki: HSK inceleme başlatmalı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AYM'nin kesin bağlayıcı olan kararına karşı çıkmasını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İzzet Özgenç de sert sözlerle tepki gösterdi.

"MAHKEME BAŞKAN VE ÜYELERİ TARAFINAN SUÇ İŞLENMİŞTİR"

Sosyal medya hesabından farklı saatlerde paylaşım yapan Özgenç, ilk paylaşımında, "İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkan ve üyeleri ile AZMETTİRİCİLERİ tarafından alınan/alınması sağlanan, 6.11.2025 tarihli ve 2021/178, K. 2022/178 sayılı ek kararla SUÇ işlenmiştir ve işlenmeye devam edilmektedir. HSK tarafından gereğinin yapılması, toplumun beklentisidir" ifadelerini kullandı.

ozgenc1.png

"YARGI GÜCÜ KÖTÜYE KULLANILIYOR"

Özgenç, bir sonraki paylaşımında, yargı gücünün kötüye kullanıldığını belirterek, bu suretle kişinin hürriyetinden yoksun bırakılmaya devam edilmesinin de Anayasa ihlali olduğunu kaydetti.

ozgenc3.png

İzzet Özgenç'in paylaşımı şöyle:

"Yargı gücü kötüye kullanılarak Anayasa Mahkemesi kararının bağlayıcılığının çiğnenmesi ve bu suretle bir kişinin hürriyetinden yoksun bırakılmaya devam edilmesi, açıkça bir ANAYASA İHLÂLİdir. Bu hukuksuzluğa karşı ilk tepkinin Anayasa Mahkemesi tarafından gösterilmesi gerekir. Bu tepki, soyut açıklama şeklinde değil, eylemli olmalıdır.

Hukuka dönmek ve Anayasa Mahkemesi’nin saygınlığını korumak için, tepki olarak Başkan derhal İSTİFA etmelidir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Siyaset
CHP'li Okakın'dan Orhan Gazi Erdoğan'ın tutuklanmasına tepki: İfadesi alınmadan 'tutuklandı' denildi
CHP'li Okakın'dan Orhan Gazi Erdoğan'ın tutuklanmasına tepki: İfadesi alınmadan 'tutuklandı' denildi
Hakan Fidan: İsrail üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemekte
Hakan Fidan: İsrail üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemekte
CHP’li Tanrıkulu’ndan dokunulmazlık açıklaması: Bizim bir kusurumuz varsa AKP'nin 99 kusuru var
CHP’li Tanrıkulu’ndan dokunulmazlık açıklaması: Bizim bir kusurumuz varsa AKP'nin 99 kusuru var