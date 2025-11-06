AYM'nin Tayfun Kahraman kararını tanımayan yerel mahkemeye AKP'li isimden tepki: HSK inceleme başlatmalı

AYM'nin Tayfun Kahraman kararını tanımayan yerel mahkemeye AKP'li isimden tepki: HSK inceleme başlatmalı
Yayınlanma:
AYM'nin, Tayfun Kahraman hakkında verdiği 'yeniden yargılansın' kararını tanımayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, AKP'lileri de çileden çıkardı. AKP'li Şamil Tayyar, "Anayasa Mahkemesi’ni yetki gasbında bulunmakla suçlayıp Tayfun Kahraman’la ilgili yeniden yargılama kararını yok sayması, çok açık ve net hukuk dışı karardır. HSK, bu yerel mahkemeyi incelemeye almalıdır" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi, 16 Ekim'de “Gezi Parkı Davası” kapsamında yaklaşık 4 yıldır tutuklu olan şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında "Adil Yargılanma Hakkı"nın ihlal edildiğine dair gerekçeli kararını açıklamıştı.

Son dakika | Tayfun Kahraman'ın 'yeniden yargılanma' talebi reddedildiSon dakika | Tayfun Kahraman'ın 'yeniden yargılanma' talebi reddedildi

Yüksek Mahmeke, "Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı"ndan kaynaklanan güvencelere uyulmadığına hükmetti.

YEREL MAHKEME, TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK YARGI MAKAMINI YOK SAYDI

Ancak Türkiye'nin en yüksek mahkemesi olan AYM'nin kararı Kahraman'a ceza veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmedi.

Mahkeme, AYM'nin 'Yetki gaspı' yaptığını öne sürüp yeniden yargılanma talebini reddetti.

AKP'LİLER BİLE İSYAN ETTİ

Yerel mahkemenin, Türkiye'deki en yüksek yargı makamı olan AYM'yi yok saymasına AKP'li Şamil Tayyar sert tepki verdi. Tayyar, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının "açıkça hukuk dışı" olduğunu belirterek, bu yerel mahkeme hakkında inceleme başlatılması için de Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) çağrıda bulundu.

tayyar.png

Şamil Tayyar, paylamışında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Anayasa Mahkemesi’ni yetki gasbında bulunmakla suçlayıp Tayfun Kahraman’la ilgili yeniden yargılama kararını yok sayması, çok açık ve net hukuk dışı karardır.

Anayasada açıkça belirtildiği gibi AYM kararları kesindir.

Eğer bir yerel mahkeme, AYM’ye meydan okuyup kararlarını yok sayarsa en büyük zararı Türkiye’ye verir.

HSK, bu yerel mahkemeyi incelemeye almalıdır.

AYM de iktidar da takipçisi olmalıdır.

Bu, basit ve sıradan bir hadise değildir.

Anayasa rafa kaldırılıp her kurum kendi özel hukukunu oluşturmaya kalkarsa, gayri nizami unsurlar ülkeye hükümdar olur, kaos olur, yazık olur.

Türkiye bunu hak etmiyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Özgür Özel Ümraniye'de açıkladı: Başsavcı Eti Maden’de YK üyesi olarak maaş alıyormuş! İşte belgeler...
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Fatih Terim anlaşmaya vardı: İmzalar atılmak üzere
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Türkiye
Balıkesir'de deprem fırtınası: Sındırgı yine sallandı
Balıkesir'de deprem fırtınası: Sındırgı yine sallandı
Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir: Hayal dahi edemeyeceğim bir zulmün hedefi olmanın ağırlığı
Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir: Hayal dahi edemeyeceğim bir zulmün hedefi olmanın ağırlığı