Tüm kenti ayağa kaldıran skandal görüntüler! İkisi de zihinsel engelli çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan bir camide iki kişinin sergilediği uygunsuz davranışlara ait görüntüler kenti ayağa kaldırdı.

"OTURUYORDUK DUA EDİYORDUK ABİ"

Asayiş Berkemal isimli sosyal medya hesabının paylaşımına göre; Skandal görüntüleri cep telefonuyla bir vatandaş kaydetti. Elinde telefonla camiye gelen vatandaş, çiftin yerde yattığını ve uygunsuz davranışlar sergilendiği anları çekerken "Ne yapıyorsunuz burada?" diye sordu. Çiftten, "Oturuyorduk dua ediyorduk abi" şeklinde cevap geldi.

472 yıllık camide skandal görüntüler: Mezarlar parçalandı

İKİSİ DE ZİHİNSEL ENGELLİ ÇIKTI

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İskenderun ilçesindeki bir camide kaydedildiği öne sürülen görüntülerin, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince titizlikle incelendiği ifade edildi. Yapılan incelemede, video kaydında iki şahsın cami içerisinde uygunsuz davranışlarda bulunduğunun tespit edildiği belirtilirken, olayın ardından başlatılan çalışmalar kapsamında kimlikleri belirlenen şahısların durumlarının ayrıntılı olarak araştırıldığı aktarıldı.

Yapılan incelemelerde, söz konusu iki kişinin zihinsel engelli olduğu ve yüksek dozda ilaç kullandıklarının tespit edildiği bildirildi. Şahısların, 24 Nisan 2026 tarihinde gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edildikleri aktarıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İfadeleri alındıktan sonra, her iki kişinin de tedavi görmeleri amacıyla Adana Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi’ne sevk edilerek hastaneye yatırıldıkları bildirildi. Hatay Valiliği, olayın hem idari hem de adli boyutunun ilgili birimler tarafından hassasiyetle takip edildiğini vurguladı.