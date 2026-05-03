AKOM tarih verdi! İstanbul'da güneş yüzünü gösterecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından paylaşılan verilere göre, bugün İstanbul'da yağışlı ve serin bir hava hakim.

Sabah saatlerinde 9°C olan sıcaklığın, öğle saatlerinde en fazla 13°C'ye çıkması öngörülüyor. Akşam ve gece saatlerinde ise termometreler 10-12°C civarında seyredecek. Yağışlı hava pazartesi günü de devam edecek, hafta ortasında güneş yüzünü gösterecek.

Rüzgarın poyrazdan sert, aralıklarla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hızının saatte 30 ile 60 km arasında değişeceği tahmin ediliyor. Gün boyu metrekareye 5 ile 15 kg arasında yağış düşmesi bekleniyor. Nem oranı ise %75 ile %95 arasında seyrediyor.

İSTANBUL'DA GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

AKOM’un yayımladığı uyarı notunda, Marmara Bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olduğu bildirildi.

YAĞIŞ NE ZAMAN DURACAK?

