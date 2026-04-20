'Havalar ısındı' derken valilikten İstanbullulara uyarı: Sıcaklık 6 derece düşecek

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan güneşli hava, yerini yağış ve soğuğa bırakıyor. İstanbul Valiliği, salı akşamından itibaren megakentin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini duyurdu.

SICAKLIKLAR 4 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK

Sıcaklık 6 Derece Birden Düşecek Tahminlere göre yağışlar, çarşamba günü özellikle Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda şiddetini artıracak.

Hava sıcaklıklarının çarşamba günü hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşmesi bekleniyor.

Soğuk havanın etkisini kısa sürede yitireceği ve cuma gününden itibaren sıcaklıkların tekrar yükseleceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirilmesine göre;



İlimiz geneli yarın (Salı) akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girecektir. Yağışların Çarşamba (22.04.2026) günü Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Yağışlı… pic.twitter.com/qK9HFStHBH — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) April 20, 2026

VALİLİK BACA GAZI ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARDI

Valilik, yağışın yanı sıra rüzgârın güneyli yönlerden (lodos) eseceğini hatırlatarak vatandaşları uyardı.

Özellikle bu akşam ve gece saatlerinde soba ile doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı çok dikkatli olunması istendi.

Yağışlı havanın perşembe sabahı itibarıyla şehri terk etmesi bekleniyor.