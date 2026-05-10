İSKİ İstanbul barajlarının doluluk oranını paylaştı

İSKİ İstanbul barajlarının doluluk oranını paylaştı
Yayınlanma:
İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını yüzde 72 olarak açıkladı. En düşük doluluk oranı yüzde 43.5 Istrancalar olurken baraj doluluk oranı en yüksek nokta yüzde 95.83 ile Elmalı Barajı oldu.

İstanbul’da kış aylarında alarm veren baraj doluluk oranları, ilkbaharla birlikte etkili olan yağışların ardından yeniden yükselişe geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) paylaştığı güncel verilere göre, megakente su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 72.02’ye ulaştı.

Özellikle kasım ve aralık aylarında yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle baraj seviyeleri kritik eşiklere kadar gerilemişti. Son aylarda etkisini artıran yağışlı hava ise tabloyu tersine çevirdi.

İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 95.83 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü. En düşük seviye ise yüzde 43.5 ile Istrancalar Barajı’nda kaydedildi.

İSKİ'nin verilerine göre 10 Mayıs itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 66.63

• Büyükçekmece Barajı yüzde 56.11

• Darlık Barajı yüzde 91.76

• Elmalı Barajı yüzde 95.83

• Istrancalar Barajı yüzde 43.5

• Kazandere Barajı yüzde 58.7

• Pabuçdere Barajı yüzde 58.91

• Sazlıdere Barajı yüzde 45.45

• Terkos Barajı yüzde 59.08

• Ömerli Barajı yüzde 95.81

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Türkiye
Özgür Özel ve İmamoğlu'ndan duygusal Anneler Günü mesajı
Özgür Özel ve İmamoğlu'ndan duygusal Anneler Günü mesajı
AKP'li vekilin danışmanı ve avukatı hakkında 200 bin euro'luk rüşvet iddiası! Müfettiş isteyen müdür açığa alındı
AKP'li vekilin danışmanı ve avukatı hakkında 200 bin euro'luk rüşvet iddiası! Müfettiş isteyen müdür açığa alındı