İSKİ İstanbul barajlarının doluluk oranını paylaştı

İstanbul’da kış aylarında alarm veren baraj doluluk oranları, ilkbaharla birlikte etkili olan yağışların ardından yeniden yükselişe geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) paylaştığı güncel verilere göre, megakente su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 72.02’ye ulaştı.

Özellikle kasım ve aralık aylarında yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle baraj seviyeleri kritik eşiklere kadar gerilemişti. Son aylarda etkisini artıran yağışlı hava ise tabloyu tersine çevirdi.

İSKİ verilerine göre İstanbul’daki barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 95.83 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü. En düşük seviye ise yüzde 43.5 ile Istrancalar Barajı’nda kaydedildi.

İSKİ'nin verilerine göre 10 Mayıs itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 66.63

• Büyükçekmece Barajı yüzde 56.11

• Darlık Barajı yüzde 91.76

• Elmalı Barajı yüzde 95.83

• Istrancalar Barajı yüzde 43.5

• Kazandere Barajı yüzde 58.7

• Pabuçdere Barajı yüzde 58.91

• Sazlıdere Barajı yüzde 45.45

• Terkos Barajı yüzde 59.08

• Ömerli Barajı yüzde 95.81