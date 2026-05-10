Otomobil takla attı: 5 yaralı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Dünyada sadece tek bir yerde yetişiyor: Topraktan aldığı mineralle simsiyah açan çiçek için hasat başladı
Siverek-Çermik kara yolunun Dağbaşı Mahallesi yakınlarında, İbrahim Halil Demirkan (19) idaresindeki 60 ZD 554 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşlara çarparak takla attı.
Kazada sürücü ve araçta bulunan Yunus Emre Talmaç (18), Muhammed Yunus Salgut (18), Arslan Ali Karvar (17) ve Murat Can Çakmak (17) yaralandı.
Şanlıurfa'daki cinayetin şüphelisi Yunanistan’a kaçarken yakalandı! "Yanlışlıkla vurdum"
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)