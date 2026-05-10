Otomobil takla attı: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki taşlara çarparak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Siverek-Çermik kara yolunun Dağbaşı Mahallesi yakınlarında, İbrahim Halil Demirkan (19) idaresindeki 60 ZD 554 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşlara çarparak takla attı.

Kazada sürücü ve araçta bulunan Yunus Emre Talmaç (18), Muhammed Yunus Salgut (18), Arslan Ali Karvar (17) ve Murat Can Çakmak (17) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

