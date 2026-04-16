Okul saldırılarına öğretmenlerden tepki: ABD’de görüyorduk başımıza geldi

Edirne'nin Keşan ilçesinde öğretmenler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarını protesto ederek 2 günlük iş bıraktı ve oturma eylemi yaparak basın açıklaması düzenledi. Düzenlenen protestoya ortaokul öğrencileri de katıldı. Eğitim Sen Keşan Temsilcilik Başkanı, "Yıllar önce ABD'de okul baskınları, hayatını kaybeden çocuklar görüyorduk. Maalesef başımıza geldi" dedi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde öğretmenler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarını protesto ederek 2 gün iş bıraktı ve oturma eylemi yaparak basın açıklaması düzenledi. Düzenlenen protestoya ortaokul öğrencileri de katıldı.

Son Dakika | Kahramanmaraş saldırganının nasıl etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı! Sırtına 4 elektrod ped bağlayıp gelmişSon Dakika | Kahramanmaraş saldırganının nasıl etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı! Sırtına 4 elektrod ped bağlayıp gelmiş

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına tepki gösteren Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikalarına bağlı öğretmenler, 2 gün iş bırakarak Alparslan Türkeş Meydanı’nda oturma eylemi ve basın açıklaması düzenledi. Öğretmenlere, ortaokul öğrencileri de destek verdi.

edirnede-ogretmenlerden-okul-saldirilar-1263588-376113.jpg

“BU 9 ÖĞRENCİMİZ DAHA 5’İNCİ SINIF ÖĞRENCİSİYDİ”

Eğitim Sen Keşan Temsilcilik Başkanı Asalet Koç, okullarda öğretmenlere ve öğrencilere yönelik yapılan saldırıları kınadıklarını ifade ederek “Dün Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıyla beraber tablo daha da iç karartıcı bir hal aldı. Maalesef son saldırıda 10 insanımız hayatını kaybetti. 1 öğretmen ve 9 öğrencimiz. Bu 9 öğrencimiz daha 5’inci sınıf öğrencisiydi.” ifadelerine yer verdi.

edirnede-ogretmenlerden-okul-saldirilar-1263589-376113.jpg

ABD’DE GÖRÜYORDUK, MAALESEF BAŞIMIZA GELDİ”

Sözlerinin devamında, “Bu kayıplar hepimizi derinden üzdü. Sadece eğitimciler değil, öğrencilerde hedef alınıyor” diyen Koç, “Yıllar önce televizyonlarda Amerika Birleşik Devletleri’nde, Kanada’da ve benzeri ülkelerde okul baskınları ve hayatını kaybeden çocuklar, gençler görüyorduk. Bir gün bizim ülkemize geleceği aklımızın ucundan bile geçmiyordu. Ama maalesef başımıza geldi" sözlerini sarf etti. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Kütahya'da üzerine tomruk düşen işçi hayatını kaybetti
Kütahya'da üzerine tomruk düşen işçi hayatını kaybetti
Ağaç altında ölü halde bulundu! Yüz tanıma sistemiyle kimliği belli oldu
Ağaç altında ölü halde bulundu! Yüz tanıma sistemiyle kimliği belli oldu
Son Dakika | Kütahya'da korkutan deprem!
Son Dakika | Kütahya'da korkutan deprem!