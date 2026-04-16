Okul saldırılarına öğretmenlerden tepki: ABD’de görüyorduk başımıza geldi

Edirne’nin Keşan ilçesinde öğretmenler, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarını protesto ederek 2 gün iş bıraktı ve oturma eylemi yaparak basın açıklaması düzenledi. Düzenlenen protestoya ortaokul öğrencileri de katıldı.

Son Dakika | Kahramanmaraş saldırganının nasıl etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı! Sırtına 4 elektrod ped bağlayıp gelmiş

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına tepki gösteren Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen ve Eğitim-İş sendikalarına bağlı öğretmenler, 2 gün iş bırakarak Alparslan Türkeş Meydanı’nda oturma eylemi ve basın açıklaması düzenledi. Öğretmenlere, ortaokul öğrencileri de destek verdi.

“BU 9 ÖĞRENCİMİZ DAHA 5’İNCİ SINIF ÖĞRENCİSİYDİ”

Eğitim Sen Keşan Temsilcilik Başkanı Asalet Koç, okullarda öğretmenlere ve öğrencilere yönelik yapılan saldırıları kınadıklarını ifade ederek “Dün Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırıyla beraber tablo daha da iç karartıcı bir hal aldı. Maalesef son saldırıda 10 insanımız hayatını kaybetti. 1 öğretmen ve 9 öğrencimiz. Bu 9 öğrencimiz daha 5’inci sınıf öğrencisiydi.” ifadelerine yer verdi.

“ABD’DE GÖRÜYORDUK, MAALESEF BAŞIMIZA GELDİ”

Sözlerinin devamında, “Bu kayıplar hepimizi derinden üzdü. Sadece eğitimciler değil, öğrencilerde hedef alınıyor” diyen Koç, “Yıllar önce televizyonlarda Amerika Birleşik Devletleri’nde, Kanada’da ve benzeri ülkelerde okul baskınları ve hayatını kaybeden çocuklar, gençler görüyorduk. Bir gün bizim ülkemize geleceği aklımızın ucundan bile geçmiyordu. Ama maalesef başımıza geldi" sözlerini sarf etti. (DHA)