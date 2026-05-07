Marmara Denizi'nde hızla çoğalan zehirli canlı için profesör uyardı: Sakın dokunmayın

Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi kıyılarında son günlerde sıkça görülen ve hızla çoğalan pusula denizanasına ilişkin uyarıda bulundu. Sarı, "Çok süslü ve cazip görünse de dokunaçları zehirli bir denizanasıdır. Denizde veya kıyıya vurmuş halde görüldüğünde kesinlikle dokunulmaması gerekir" dedi.

Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi kıyılarında son günlerde pusula denizanası (Chrysaora hysoscella) görülme sıklığının arttığını söyledi. Sarı, pusula denizanasının Marmara'nın doğal türlerinden olmadığını belirtti. Pusula denizanasının 2000'li yılların başında gemi balast sularıyla taşındığı düşünülüyor.

SARI: AVCI BALIKLARI AŞIRI AVLAMAYA DEVAM EDERSEK

Deniz ekosistemindeki değişimler, pusula denizanasının hızla çoğalmasında birçok etkenin rol oynadığını ifade ediyor. Artan deniz kirliliği, deniz suyu sıcaklıkları ve denizanasıyla beslenen büyük balıkların aşırı avlanması, bu türün yayılımını kolaylaştıran başlıca nedenler arasında gösteriliyor.

Sarı, "Marmara'yı kirletmeye ve besin piramidinin üst basamaklarında yer alan avcı balıkları aşırı avlamaya devam edersek önümüzdeki yıllarda hem pusula denizanası hem diğer denizanaları daha da artacak" dedi.

"KESİNLİKLE DOKUNMAYIN" UYARISI

Sarı, görünümü itibarıyla çok süslü bir yapıya sahip olan pusula denizanasının dokunaçlarının zehirli olduğu vurguladı. Bu canlıyla denizde ya da kıyıya vurmuş halde karşılaşılması durumunda kesinlikle temas edilmemesi gerekiyor.

Temas halinde ise ciltte yanma, kaşıntı, kızarıklık ve su toplama gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor.

İLK MÜDAHALE NASIL OLMALI?

Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Sarı, yanlışlıkla temas edilmesi durumunda şu adımların uygulanmasını öneriyor:

  • Bölge deniz suyuyla yıkanmalı, tatlı su kullanılmamalı
  • Cilde batan zehirli hücreler, kredi kartı gibi sert ve düz bir cisimle nazikçe temizlenmeli
  • Ağrıyı azaltmak için anestezik kremler kullanılabilir
  • Gerekirse sirke uygulamasının faydalı olabileceği belirtiliyor
  • Şikayetler devam ederse mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

