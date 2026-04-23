Numan Kurtulmuş'tan 'yasal düzenleme' açıklaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dolayısıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"YASAL DÜZENLEME" SORUSUNA YANIT

Resepsiyonda gazetecinin kendisine yönelttiği "Yasal düzenlemenin sunulacağı biçim, bir takvim var mı?" sorusuna cevap veren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Şimdi zaten işin bu noktaya gelmesi için gerçekten çok yoğun bir emek sarf edildi. Çok samimi bir mesai harcandı. Bu salonda biliyorsunuz aylar süren toplantılar sonunda, 21 uzun toplantı sonunda bu konuyla ilgili görüşü olan herkes dinlendi. Ve sonunda da çok daha titiz bir çalışmayla partilerin temsilcisi arkadaşlarımızla beraber nihai bir rapor ortaya çıktı. Yani bu raporda ortaya çıkan irade, katılan bütün partilerin ittifakıyla oluşmuş bir iradedir. O iradede de özellikle 6. ve 7. bölümlerde dile getirilen somut önerilerin bir an evvel hayata aksetmesi lazım, yansıması lazım.

Şu anda tabii ki komisyon çalışmalarını bitirmiştir ama komisyonun ortaya koyduğu bu rapor bir yol haritasıdır. Bu yol haritasını takip ederek en kısa süre içerisinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması Türkiye'nin selameti ve bu başlanmış işin sağlıklı bir şekilde bitirilebilmesi için önemlidir. Burada tabii yine bütün partilerin ittifakla üzerinde durduğu husus; kritik eşik olarak tanımlandı: Örgütün kendisini feshini ve silahları bıraktığını devletin güvenlik birimleri tarafından bir şekilde gözlemlenmesi ve bunun da rapor edilmesi beklentisidir."

"SİLAH BIRAKMADA ZAMANA YAYILMIŞ BİR DURUM VAR"

Numan Kurtulmuş, örgütün (PKK terör örgütü) silah bırakmasında zamana yayılmış bir durum olduğunu belirterek, "Bunun bir an evvel düzeltilmesi ve çok hızlı bir şekilde örgütün silahları bırakmasıyla birlikte, yine komisyon raporunda yer alan ifadeyle birlikte bu yasal düzenlemelerin yapılması, bunun için gerekli gelecek olan 'Ben artık vazgeçtim, örgütsel faaliyetlerden ayrıldım, silahlı faaliyetleri bıraktım' diyen insanların muhatap olacakları bir yasal çerçeve ortaya çıkması lazım." ifadelerini kulalndı.

Yasal düzenleme ile ilgili konuşan Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun için bizim şu anda beklentimiz, bütün siyasi partilerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle grubu bulunan siyasi partilerin bu konuyla ilgili kendi yasal teklif hazırlıklarını gerçekleştirmesi, parti grupları arasında müzakerelerin yapılmaya başlanması ve sonunda da çok uzatmadan, çok kısa bir süre içerisinde neyin nasıl yapılacağı da aşağı yukarı ortadadır, bunların gerçekleştirilerek Meclis'te yasalaşma sürecinin başlamasıdır. Dolayısıyla bundan sonraki süreç, komisyon çalışmaları bittiğine, komisyon vazifesini tamamladığına göre siyasetin ortaya koyduğu bu siyasal irade beyanının bundan sonraki sürece yansımasını temenni ediyoruz, öyle olmasını bekliyoruz."

BİR TARİH VAR MI?

Gazetecinin, yasal düzenlemeyle ilgili "Bir takvim var mı, bir tarih var mı?" şeklindeki soruya ise Kurtulmuş şöyle yanıt verdi:

"Şimdi bakın bu işlerde komisyon kurulmadan önce başlayarak sürekli takvim soruldu. Komisyon ne zaman kurulsun ne kurulmasın, ne zaman kurulacak, komisyon çalışmaları nasıl tamamlanacak, ne şekilde tamamlanacak? Değerli arkadaşlar, burada bir takvimden ziyade herkesin, bu konuya hakikaten görüşlerini teksif etmiş olan bütün siyasi partilerin bir an evvel bu işin hallolmasıyla ilgili niyetlerini, kararlılıklarını ortaya koymaları ve buna göre de hazırlıklarını kamuoyuyla paylaşmaları ya da en azından Meclis çatısı altında bunların müzakere edilmeye başlanmasını ümit ediyoruz. Dolayısıyla ben size şu gün olur bugün olur demem ama 'bir an evvel' lafının da altını çiziyorum çünkü hakikaten hayırlı işlerde acele etmek lazım. İşin çok zor kısmı geride kaldı."