Son Dakika | Erdoğan'dan "Özgür Özel ile görüşme" sorusuna tepki: Böyle soru sorulur mu?

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda 'Terörsüz Türkiye' süreci ve ana muhalefet ile görüşmeyle ilgili sorulara yanıt verdi.

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Resepsiyonu'na katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP Lideri Özgür Özel ile görüşme" ve "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin gazetecilerin sorduğu sorulara yanıt verdi.

"ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞME" SORUSUNA YANIT

Erdoğan, kendisine yöneltilen "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna, "Böyle soru sorulur mu?" diyerek tepki göstererek şu yanıtı verdi:

"Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim, ana muhalefet partisi görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim."

Tuncer Bakırhan'dan Erdoğan'a süreç çağrısı! "Mühür sizde"Tuncer Bakırhan'dan Erdoğan'a süreç çağrısı! "Mühür sizde"

"SÜREÇTE TIKANMA YOK"

Erdoğan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili konuşması hakkında kendisine yöneltilen soruya ise "Gayet olumlu bir şekilde devam ediyor, tıkanma yok." şeklinde yanıt verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Siyaset
Türkiye ile İngiltere arasında imzalar atıldı: Detaylar açıklandı
Türkiye ile İngiltere arasında imzalar atıldı: Detaylar açıklandı
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Anahtar Parti'ye katıldı
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Anahtar Parti'ye katıldı