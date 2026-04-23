Son Dakika | Erdoğan'dan "Özgür Özel ile görüşme" sorusuna tepki: Böyle soru sorulur mu?

TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Resepsiyonu'na katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP Lideri Özgür Özel ile görüşme" ve "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin gazetecilerin sorduğu sorulara yanıt verdi.

"ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞME" SORUSUNA YANIT

Erdoğan, kendisine yöneltilen "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna, "Böyle soru sorulur mu?" diyerek tepki göstererek şu yanıtı verdi:

"Böyle soru sorulur mu? Şu anda ben iktidar partisiyim, ana muhalefet partisi görüşürüz, görüşmeyiz bir defa bizim kitabımızda yok yok. Tabii görüşürüz, niye görüşmeyelim."

"SÜREÇTE TIKANMA YOK"

Erdoğan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili konuşması hakkında kendisine yöneltilen soruya ise "Gayet olumlu bir şekilde devam ediyor, tıkanma yok." şeklinde yanıt verdi.