Türkiye ile İngiltere arasında imzalar atıldı: Detaylar açıklandı
Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık ile Stratejik Ortaklık Çerçevesi Belgesi imzalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Hakan Fidan'ın Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Yvette Cooper ile biraraya geldiği belirtildi.
TÜRKİYE VE BİRLEŞİK KRALLIK ARASINDA STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI
Görüşme kapsamında Fidan ile Cooper'in Türkiye ve Birleşik Krallık arasında Stratejik Ortaklık Çerçevesi Belgesi'ne imza attığı açıklandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlara yer verildi:
"Bakanımız Hakan Fidan, Londra ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Yvette Cooper ile biraraya geldi. Görüşme sırasında ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalandı."
Bakanımız @HakanFidan, Londra ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Yvette Cooper ile biraraya geldi.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 23, 2026
DETAYLARI BİRLEŞİK KRALLIK AÇIKLADI
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Fidan ve Cooper arasında imzalanan belge ile ilgili Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'ndan şu detaylar paylaşıldı:
"Londra'da imzalanan Birleşik Krallık-Türkiye Stratejik Ortaklık Çerçevesi; tarihi bir dostluğu, mükemmel ikili ilişkileri ve Orta Doğu'da güvenlik ile istikrar arzusu da dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki uluslararası meseleler ve küresel zorluklarda ortak bakış açılarını paylaşan iki NATO müttefiki ve stratejik ortak arasındaki diyalog ve iş birliğini güçlendirmek için güçlü bir temel oluşturmaktadır."