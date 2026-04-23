Türkiye ile İngiltere arasında imzalar atıldı: Detaylar açıklandı

Türkiye ile Birleşik Krallık dışişleri bakanlıkları arasında Stratejik Ortaklık Çerçevesi Belgesi imzalandı.

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık ile Stratejik Ortaklık Çerçevesi Belgesi imzalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Hakan Fidan'ın Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Yvette Cooper ile biraraya geldiği belirtildi.

Son Dakika | Türkiye 44 Eurofighter alacakSon Dakika | Türkiye 44 Eurofighter alacak

TÜRKİYE VE BİRLEŞİK KRALLIK ARASINDA STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI

Görüşme kapsamında Fidan ile Cooper'in Türkiye ve Birleşik Krallık arasında Stratejik Ortaklık Çerçevesi Belgesi'ne imza attığı açıklandı.

yeni-proje-8.jpg
Türkiye ve Birleşik Krallık arasında Stratejik Ortaklık Çerçevesi Belgesi imzalandı (23 Nisan 2026)

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlara yer verildi:

"Bakanımız Hakan Fidan, Londra ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Yvette Cooper ile biraraya geldi. Görüşme sırasında ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalandı."

DETAYLARI BİRLEŞİK KRALLIK AÇIKLADI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Fidan ve Cooper arasında imzalanan belge ile ilgili Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'ndan şu detaylar paylaşıldı:

"Londra'da imzalanan Birleşik Krallık-Türkiye Stratejik Ortaklık Çerçevesi; tarihi bir dostluğu, mükemmel ikili ilişkileri ve Orta Doğu'da güvenlik ile istikrar arzusu da dahil olmak üzere geniş bir yelpazedeki uluslararası meseleler ve küresel zorluklarda ortak bakış açılarını paylaşan iki NATO müttefiki ve stratejik ortak arasındaki diyalog ve iş birliğini güçlendirmek için güçlü bir temel oluşturmaktadır."

Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Siyaset
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Anahtar Parti'ye katıldı
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Anahtar Parti'ye katıldı
Erdoğan'dan çocuklara sosyal medya uyarısı
Erdoğan'dan çocuklara sosyal medya uyarısı