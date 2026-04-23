Türkiye ile İngiltere arasında imzalar atıldı: Detaylar açıklandı

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık ile Stratejik Ortaklık Çerçevesi Belgesi imzalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Hakan Fidan'ın Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Yvette Cooper ile biraraya geldiği belirtildi.

TÜRKİYE VE BİRLEŞİK KRALLIK ARASINDA STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI

Görüşme kapsamında Fidan ile Cooper'in Türkiye ve Birleşik Krallık arasında Stratejik Ortaklık Çerçevesi Belgesi'ne imza attığı açıklandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlara yer verildi:

"Bakanımız Hakan Fidan, Londra ziyareti kapsamında Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı Yvette Cooper ile biraraya geldi. Görüşme sırasında ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalandı."

Görüşme sırasında ülkemiz ile Birleşik Krallık arasında Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalandı.

DETAYLARI BİRLEŞİK KRALLIK AÇIKLADI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Fidan ve Cooper arasında imzalanan belge ile ilgili Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'ndan şu detaylar paylaşıldı: