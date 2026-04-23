Milyonlarca seyirciyi ekrana kilitleyen televizyon programı MasterChef'te; Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile birlikte jürilik yapan şef Mehmet Yalçınkaya'nın kendisi gibi şef olan oğlu Emre Yalçınkaya, Anahtar Parti'ye katıldı.

ANAHTAR PARTİ'YE SANAT VE GASTRONOMİ DÜNYASINDAN KATILIM

Yalçınkaya ile birlikte "The İmam" ve "Gülün Bittiği Yer" gibi çok sayıda yapıma imza atan yönetmen İsmail Güneş de Anahtar Parti'ye katıldı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve Şef Emre Yalçınkaya

AĞIRALİOĞLU YALÇINKAYA VE GÜNEŞ'E ROZET TAKTI

Partiden yapılan açıklamada; Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu tarafından yeni üyeler Emre Yalçınkaya ve İsmail Güneş'e rozetlerinin takdim edildiği belirtildi.

Anahtar Parti'nin sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Gastronomi ve sanat dünyasının iki önemli ismi; Şef Sayın Emre Yalçınkaya ve Yönetmen Sayın İsmail Güneş, Anahtar Parti’ye katıldı. Yalçınkaya ve Güneş’e rozetleri, Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu tarafından takdim edildi."