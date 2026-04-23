Erdoğan'a "padişah" benzetmesine Özel'den "Rejimle ilgili endişemiz boşa değil" çıkışı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Meclis'teki 23 Nisan Resepsiyonu'nda; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik "Barış ona vurulacak mührü bekliyor, mühür sizdedir." sözleriyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki diğer meseleler ile ilgili de konuşan Özel, Erdoğan ile tokalaşmadan resepsiyondan ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Resepsiyonu'na katıldı.

Geçen yıl resepsiyona katılmaması anımsatılan CHP lideri Özgür Özel, "Biz burada ev sahibiyiz. Geçen yıl 19 Mart darbesinin hemen ardındaydı ve İstanbul’daydık. Yoksa burada ev sahibiyiz. Resepsiyona katılmama gibi bir durum olmaz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı görüşme sorulan CHP lideri Özgür Özel şu yanıtı verdi:

"Pazar günü telefonda görüştük. Dün akşam genel merkezde 1-1.5 saat sohbet ettik. Genel olarak belediyelere karşı bu kadar haksız, hukuksuz bir saldırı varken artık buna hiçbirimiz dayanamıyoruz.

Bugün 23 Nisan, sabah 8.15’te Onursal Adıgüzel’in eşi ve kızı Silivri Cezaevi’ne gidiyordu. Bu hiçbirimizin kaldırabileceği bir şey değil. Bu kadar mücadele ediyoruz, başka ne yaparız onu değerlendirdik. Millet elinize bir bayrak verdiyse onu bırakmayacaksınız.

O yüzden Meclis’te, yerel yönetimlerde, partimizde bayrak elimizde. Görevimizin başındayız. ‘Görevlerini bırakacaklar...’ Öyle bir seçeneğimiz yok. Protesto yapabiliriz ama milletin verdiği bayrağı bırakmayız. Mansur Bey de öyle bir düşüncesi olmadığını söyledi.

Çok derinlemesine bir takım hukuki çalışmalar yapmayı bundan sonra yapılan haksızlıkları daha görünür kılmayı, millete daha doğru ve görünür şekilde antabilecek her platformu kullanmayı değerlendirdik."

"MİLLET İKTİDAR OLMAMIZI BEKLİYOR"

Özel, cumartesi günü yapacakları belediye başkanları toplantısında bu konuyu ele alacaklarını belirterek sonrasında Parti Meclisi’nde de konuyu tekrar değerlendireceklerini söyledi.

Özel "Millet bizden dik durmamızı, dirençli olmamızı, sandığı getirmemizi ve iktidarı almamızı bekliyor. Onun için var gücümüzle mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Yavaş hakkında verilen soruşturma izinlerine ilişkin soruya ise Özel "Mansur Bey bu dosyaların tamamından Sayıştay denetimini geçirmiş, vermesi gereken cevapları vermiş. Hâlâ da ilgili kanunlar doğrultusunda sorulacak her soruya yanıt vermeye hazırdır. Esas mesele bunları bir mevzu olarak köpürtüp, öbür tarafta Melih Gökçek hakkında dünya kadar suç duyurusunu alıp da üstüne oturup, o işi yok etmek. Melih Gökçek’in yargılanmadığı yerde kimseye bir kelime soru sorulmaz. Bunu AKP’liler söylüyor" yanıtını verdi.

Tuncer Bakırhan'dan Erdoğan'a süreç çağrısı! "Mühür sizde"Tuncer Bakırhan'dan Erdoğan'a süreç çağrısı! "Mühür sizde"

"İŞ PADİŞAH BENZETMESİNE KALDIYSA ENDİŞELERİMİZ BOŞA DEĞİL DEMEKTİR"

CHP lideri Özel; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın, "Terörsüz Türkiye" adı verilen süreç kapsamında atılacak adımlarla ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı, "Barış ona vurulacak mührü bekliyor, mühür sizdedir." şeklindeki ifadelerine ilişkin de konuştu.

Bakırhan'ın konuşmasının kendi pozisyonu açısında tutarlı bulan Özel, 'mühür' benzetmesine dair sorulan soruya şöyle yanıt verdi:

"Tuncer Bey'in konuşması kendi içinde, kendi pozisyonu itibarıyla beklenen, tutarlı bir konuşmaydı. Ama Sayın Erdoğan demokratik adımları atmayıp da en son sultan ve mühür benzetmesine kadar iş kaldığına göre ve Sayın Erdoğan bir işi yapması için bir adım atması için illa padişah benzetmesi gerekiyorsa bizim rejimle ilgili endişelerimiz boşa değildir demek ki."

İmamoğlu'na iliştirilen jetin sahibi TGRT'de iktidar medyasının iddialarını yalanladıİmamoğlu'na iliştirilen jetin sahibi TGRT'de iktidar medyasının iddialarını yalanladı

ÖZGÜR ÖZEL'DEN RESEPSİYONDA TGRT'YE SİTEM

Öte yandan; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili yaptığı yayınlarla tepki çeken TGRT'nin Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki ile diyaloğu dikkatlerden kaçmadı.

Kendisine yönelik, "TGRT Genel Yayın Yönetmeni olarak bir çay alacağım var sizden. Miting meydanlarında sürekli TGRT dediğiniz için çay içmeye gelemiyorum." ifadelerini kullanan Seki'ye CHP Lideri Özel, şöyle sitem etti:

"Bizim kişilerle sorunumuz yok. Ama büyük bir haysiyet cellatlığı ile karşı karşıyayız. Sizin yayınlarınızda size Furkan Torlak tarafından gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan bilgiler pas geçiliyor.

O bilgiler de hiçbir süzgeçten geçirilmeden arkadaşlarımıza ve bize haysiyet cellatlığı yapılıyor. Benim kızımın evinin fotoğrafları yayınlanıyor, adresi söyleniyor. Dünya kadar yalan atılıyor.

Ben yine de bütün saygımı koruyorum. Sadece bu işin yanlış bir iş olduğunu ifade ediyorum. Her zaman çaya da bekleriz, yemeğe de bekleriz. Haysiyet cellatlığına teslim olmayız."

Son Dakika | Erdoğan'dan "Özgür Özel ile görüşme" sorusuna tepki: Böyle soru sorulur mu?Son Dakika | Erdoğan'dan "Özgür Özel ile görüşme" sorusuna tepki: Böyle soru sorulur mu?

ERDOĞAN İLE TOKLAŞMADAN AYRILDI

Geçtiğimiz yılki 23 Nisan resepsiyonuna, İBB'ye yönelik 19 Mart'ta düzenlenen operasyon nedeniyle katılmayan Özel; bu yılki resepsiyonda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile selamlaşırken, Erdoğan ile tokalaşmadan ayrıldı.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Siyaset
Akın Gürlek'e Alican Uludağ ve İsmail Arı sorusu
Akın Gürlek'e Alican Uludağ ve İsmail Arı sorusu
Numan Kurtulmuş'tan 'yasal düzenleme' açıklaması
Numan Kurtulmuş'tan 'yasal düzenleme' açıklaması