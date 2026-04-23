Tuncer Bakırhan'dan Erdoğan'a süreç çağrısı! "Mühür sizde"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen oturuma katıldı.

Burada konuşan Bakırhan, Ekim 2024'te başlayan ve iktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği süreçte atılacak adımların hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

"MECLİS, İKİNCİ YÜZYILDA BARIŞIN MECLİSİ OLMA POTANSİYELİNE SAHİPTİR"

Meclis'in ikinci yüzyılda barışın kurulduğu yer olabileceğini söyleyen Bakırhan; Türkiye'nin barışa hiç olmadığı kadar yakın olduğunu ifade ederek, "Birlikte büyüyenler olarak birlikte kalmaktan yanayız." dedi ve şöyle konuştu:

"Şimdi birlikte barışı inşa etmenin zamanıdır. Şimdi kardeşliği eşitlik hukuku etrafında örme zamanıdır. Bu, bizim kuşağımıza tarihin yüklediği ağır bir yüktür. Bu yükten kaçanlar çocuklarının yüzüne bakamaz. Bu Meclis, ikinci yüzyılda barışın Meclisi olma potansiyeline sahiptir. Barışa hiç bu kadar yakın olmamıştık. Tarih, savaşa tenezzül edenleri değil, barışı kuranları yazar."

"ÖCALAN ÇÖZÜMÜN KAPISINI SONUNA KADAR AÇTI"

Konuşmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Bakırhan; "barış ve demokratik toplum süreci"nde ortaya konulan iradeye önem verdiklerini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye'nin önünü açtığını", terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıyla "çözümün kapısını sonuna kadar açma iradesi gösterdiğini" belirten Bakırhan; muhalefet liderleri ve siyasi aktörlerin de sürecin yanında yer aldığını vurguladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı, barış ve demokratik toplum sürecinde ortaya koyduğunuz çözüm iradesine kıymet biçiyoruz. Sayın Bahçeli tarihi bir cesaretle Türkiye'nin önünü açtı. Sayın Öcalan 27 Şubat'ta yaptığı çağrıyla çözümün kapısını sonuna kadar açma iradesini gösterdi. Sayın Özgür Özel, Sayın Babacan, Sayın Erbakan, Sayın Davutoğlu başta olmak üzere muhalefet liderleri ve siyasi aktörler barış sürecinin yanında yer aldılar."

BAKIRHAN'DAN ERDOĞAN'A: "SÜLEYMAN SİZSİNİZ, MÜHÜR SİZDE"

Erdoğan'a çağrısını sürdüren Bakırhan, "Sayın Cumhurbaşkanı, barış şimdi ona vurulacak mührü bekliyor" diyen Bakırhan, Erdoğan'a yönelik sözlerini şöyle sürdürdü: