Erdoğan'dan çocuklara sosyal medya uyarısı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'na katıldı.

Burada konuşma yapan Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Çocuklara seslenen Erdoğan, çocukları dijital dünyanın tehlikelerine karşı uyardı. Konuşmasında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden Ayla öğretmen ile 8 öğrenciyi de andı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Ülkemizdeki, gönül coğrafyamızdaki ve dünyanın tamamındaki çocuklara barış dolu, mutluluk dolu bir hayat temenni ediyorum. Bilhassa savaş ve çatışmaların yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan Filistinli ve Lübnanlı çocuklara buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

23 Nisan Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayramdır. Bu bayramı sizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte tüm devlet büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi bir kez daha şükranla anıyorum.

Biraz önce ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla bizleri karşılayan tüm çocuklarımızın oluşturduğu bir çiçek bahçesinden geçtik. Ümidin, baharın ve mutluluğun müjdesiyle dolup taşan bu çiçek bahçesinde bizleri siz evlatlarımızla bir araya getiren TRT yönetimine teşekkür ediyorum. 'Gelecek çocukların' temasıyla bu yıl 48. kez düzenlenen şenliklerin, kendi evlatlarımızın yanı sıra 23 Nisan coşkumuzu paylaşmak üzere şu an aramızda bulunan 27 ülkeden 490 misafirimiz için de hayırlı olmasını diliyorum.

Sevgili çocuklar, sevgili misafirler, 23 Nisan’ın bizim için bir başka anlamı da Milli Egemenlik Bayramı olmasıdır. Bu tarih, aynı zamanda dün ziyaret ettiğiniz Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış günüdür. Gazi Meclisimizin kuruluş gününün Çocuk Bayramı olarak kutlanmasının bizim için çok özel anlamları bulunuyor.

"TÜM ÇABALARIMIZA RAĞMEN BÖLGEMİZDEKİ SAVAŞLAR DEVAM EDİYOR"

Bakın, millet olarak bağımsızlığımızı çetin mücadeleler neticesinde kazandık. İstiklal Harbimizi her türlü imkânsızlığa rağmen zafere taşıdık. Bu savaşı sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisimizdi. Tarihimizin böyle önemli bir dönüm noktasını kendi çocuklarımızla birlikte tüm dünya çocuklarına armağan ettik.

Siz çocuklara bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri şüphesiz milli iradenin egemenliği, yani Cumhuriyet ve demokrasi olacaktır.

Her birinizin bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Savaşın, çatışmanın, kavganın, yokluk ve yoksunluğun olmadığı bir ülkede ve dünyada yaşamak sizlerin en doğal hakkıdır.

Biz içeride demokrasiyi ve özgürlükleri, dışarıda barış ve adaleti savunarak işte bu ideali gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ancak tüm çabalarımıza rağmen maalesef bölgemizdeki savaşlar ve zulümler devam ediyor.

Bu savaşların bedelini ise genellikle masum çocuklar ödüyor. Türkiye olarak ister bölgemizde ister başka yerde olsun, bütün bu acıları, hüzünleri ve hayal kırıklıklarını kalbimizde tüm ağırlığıyla hissediyoruz.

Bununla kalmıyor. Acıları dindirmek, çatışmaları durdurmak, çocukların gözyaşlarını silmek için gayret ediyoruz.

Bütün bunları yaparken tek bir amacımız var. Dünyanın tüm çocuklarının huzur içinde, güven içinde, kardeşçe yaşamasıdır. Büyük şairimiz Necip Fazıl Kısakürek’in 'Annesi gül koklasa ağzı gül kokan çocuk, ağaç içinde ağaç geliştiren tomurcuk' diyerek anlattığı ay yüzlü, gül kokulu çocukların yarınlarına güvenle bakmasını diliyoruz.