Şanlıurfa'da sağanak felakete dönüştü: Ölü ve yaralılar var! CHP'den "Doğal afet bölgesi ilan edilsin" çıkışı!

Şanlıurfa’da başta Birecik olmak üzere Bozova, Viranşehir ve Hilvan ilçelerini vuran kuvvetli sağanak ve fırtına, hayatı felç etti. İlçe merkezleri ve kırsal mahallelerde büyük tahribata yol açan afette 1 kişi yaşamını yitirirken, 40 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da fırtına ve sağanak nedeniyle 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. CHP'li Mahmut Tanal, altyapı eksikliklerinin felaketin boyutunu artırdığını belirterek bölgenin "doğal afet bölgesi" ilan edilmesini talep etti.

"DOĞAL AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ"

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yaşanan tahribatın boyutuna dikkat çekerek etkilenen ilçelerin acilen "doğal afet bölgesi" ilan edilmesi çağrısında bulundu. Tanal, fırtınanın etkisiyle binaların çatılarının uçtuğunu, çok sayıda ağacın devrildiğini ve yaklaşık 50 aracın ağır hasar gördüğünü belirtti.

ALTYAPI İHMALİ İDDİASI: "MAZGALLAR TIKALIYDI"

Tanal, sahada yaptığı gözlemler ve paylaştığı görüntülerle su baskınlarının boyutunun altyapı eksiklikleri nedeniyle arttığını iddia etti. Sağanağın taşkına dönüşmesinde tıkalı mazgalların ve yağmur suyu giderlerinin büyük rol oynadığını savunan Tanal, sorumlular hakkında işlem yapılması gerektiğini ifade etti.

ÇİFTÇİLER VE ARAÇ SAHİPLERİ DESTEK BEKLİYOR

Afetin sadece yerleşim yerlerini değil, tarım arazilerini de vurduğunu belirten Tanal; hasar tespit çalışmalarının hızla tamamlanmasını, vatandaşların araç ve konut zararlarının karşılanmasını ve tarımsal arazileri zarar gören çiftçiler için acil destek paketlerinin devreye alınmasını talep etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ŞUSKİ, AFAD ve güvenlik birimlerinin müdahale ettiği bölgede, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

