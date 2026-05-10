Otobüste rahatsızlanan yolcuya hızlı müdahale

Sakarya'da seyir halindeki belediye otobüsünde aniden fenalaşan yolcu, araçta bulunan hemşirenin ilk müdahalesi ve otobüs şoförünün güzergahını değiştirip aracı doğrudan hastaneye sürmesi sayesinde kısa sürede tedavi altına alındı.

ANİDEN RAHATSIZLANDI

Olay, Sakarya'da Demokrasi Meydanı-Kampüs hattında sefer yapan 26 numaralı belediye otobüsünde yaşandı. Seyir halindeki araçta bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine, o sırada otobüste bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi hemşiresi Vildan Karakaya duruma hızla müdahale ederek ilk yardımı gerçekleştirdi.

Yolcunun fenalaştığını fark eden otobüs şoförü Onur Çelik, zaman kaybetmemek adına mevcut rotasından çıkarak aracı doğrudan hastaneye yönlendirdi. Şoför Çelik'in hızlı inisiyatifi sayesinde rahatsızlanan vatandaş, kısa sürede hastanedeki sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALEMDAR'DAN TEŞEKKÜR

Yaşanan olayın ardından Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sanal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak duruma hızla müdahale eden sağlık çalışanı ve otobüs şoförüne teşekkür etti.

Başkan Alemdar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Seyir halindeyken rahatsızlanan hemşehrimize ilk müdahaleyi yapan Tıp Merkezi çalışanımız Vildan Hanıma, hiç düşünmeden rotasını hastaneye çeviren kaptanımız Onur’a teşekkür ediyorum." (DHA)