Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 3 kişi hastanelik oldu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
İnşaat işçileri arasında sopalı yumruklu kavga: Biri çocuk 5 yaralı!
Olay, saat 23.00 sıralarında Ömerbey Mahallesi Kantar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 16 CGL 33 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta beklemekte olan 16 AAL 223 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza mahalline derhal polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın etkisiyle 16 CGL 33 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı. (DHA)