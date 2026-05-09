Özgür Özel'den bir Akın Gürlek iddiası daha! "Erdoğan'a sesleniyorum, kayıtları bankada tutuyor"

CHP Lideri Özgür Özel, dün Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında dile getirdiği iddiayı bir adım ileriye taşıdı. Özel, iddia ettiği ses kayıtlarının Gürlek tarafından bir bankada tutulduğunu ileri sürdü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de miting düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi ve AKP'nin yıllardan beri kalesi olan Rize'deki yoğun katılım dikkat çekti.

Özgür Özel, çay üreticileri başta olmak üzere Rizelilerin dertlerini dillendirdikten sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ilişkin yeni iddialarda bulundu.

Özel, dün hakkında soruşturma başlatılmasına neden olan iddiaları daha ileriye götürdü.

Özel, Gürlek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinin ses kaydını aldığını iddia etmişti.

Bugün de Bakırköy Başsavcılığı hakkında soruşturma başlatmıştı. Özel, bu iddiasını yineleyip bu kez Gürlek'in bu kayıtları bir bankada depoladığını sürdü.

Erdoğan'a 'kasayı açtır' çağrısı yapan Özel'in konuyla ilgili konuşmasının ilgili kısmı şu şekilde:

"Geçmişte Zekeriya Öz nasıl felakete sürüklediyse bugün Akın Gürlek ülkeyi felakete sürüklemektedir. Göreve gelmeden birkaç ay önce İzmir'de, Ankara'da lüks daireler almış. Bu çamurun çirkefini partimizin üzerine atmaya kalkıyorlar. Dün akşam neler yaptığını söyledim. Savcıyken, Cumhurbaşkanı ile Hz. Ali Cami'nin VIP odasında buluşup operasyon planlıyordu. Şimdi kriptolu telefonla konuşuyor, Tayyip Erdoğan'ı kayda alıyor. Suç olacak her şeyi ona onaylatıp kayda alıyor. Bir kasa tutmuş bankada, o bankadaki kasaya ses kayıtlarını istifliyor. Erdoğan'a sesleniyorum, bugüne kadar Ankara'da o bankada o kasa kapalı ama İçişleri Bakanlığı girebilir, hızla bir karar alıp o banka kasasını açtırabilir. Akın Gürlek'in senin ilerisi için sesini kaydettiği o hafıza kayıtlarına el koyabilir. O kasayı bugün açtırırsan memleketi de kurtarırsın büyük bir yanlıştan da dönersin."

GÜRLEK'E 'HODRİ MEYDAN'

Gürlek'e 'hodri meydan' diyen ve mal varlığını açıklama çağrısı yapan CHP lideri, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hodri meydan, sen bakan, ben genel başkan. Mal varlıklarımızı açacağız. Bütün hesap hareketlerini, birinci derece yakınların tüm hareketlerine bakacağız. Şu kadar leke varsa dakika durmam. Var mısın Akın efendi? Var mısın hesap vermeye? Ya o içi boş iddialarını ispat edeceksin ya da iftiracı olarak tarihe geçeceksin."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

