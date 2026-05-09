Son Dakika | AKP'den Burcu Köksal açıklaması
Yayınlanma:
Son dakika.... AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partisine geçeceği haberlerine ilişkin açıklama yaptı.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik şunları ifade etti:
"Arkadaşlar, partimize geçecek belediye başkanlarını zaten şeyde görüyorsunuz; il başkanları toplantımızda, grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Dolayısıyla o toplantıları zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz"
Ayrıntılar geliyor...