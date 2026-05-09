AKP'li başkan ve AKP yanlısı sendika arasında faiz kavgası! "Tefeciler, haram zıkkım olsun"

AKP'li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, iktidar yanlısı Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası’na 34 milyon TL’lik borcun ödendiğini, buna rağmen sendikanın 67 milyon TL faiz talebiyle mahkemeye gittiğini söyleyip çok sert sözler kurdu. Tiryaki, ödenen faiz nedeniyle sendikaya 'tefeci' derken “Haram zıkkım olsun” sözlerini de sarfetti.

Ankara’da AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile AKP yanlısı Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında faiz krizi çıktı.

AKP'li Tiryaki, bir önceki dönemde personel maaşlarından kesildiği hâlde sendikaya ödenmeyen 34 milyon TL borcun kapatıldığını açıkladı.

Tiryaki, buna rağmen Hizmet-İş Sendikası’nın 67 milyon TL faiz talebiyle mahkemeye başvurduğunu ve belediyenin bu parayı da ödemek zorunda kaldığını belirtti.

AKP'Lİ BAŞKANDAN ÇOK SERT SÖZLER: TEFECİLER

Tiryaki, açıklamasına şu sözlerle başladı:

“TEFECİ HİZMET-İŞ SENDİKASI
Bir önceki dönemde (2019-2024) personel maaşlarından kesilmesine rağmen Hizmet İş (Hak-İş) Sendikasına ödenmeyen 34 Milyon TL borç, yeniden görevi devraldıktan sonra tamamen ödenmiştir.”

AKP'li Tiryaki, ana borcun kapatılmasına rağmen sendikanın faiz talep ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Buna rağmen bir önceki dönemde tahsil edemediği ve tarafımızdan da tamamen kapatılan bu 34 milyon TL'lik borca karşılık Hizmet İş (Hak-iş) Sendikası 67 milyon TL faiz talep ederek mahkemeye müracaat etmiş ve karar aldırmıştır.”

Tiryaki, 67 milyon TL’lik faizin de ödendiğini açıklayarak bu parayı Altındağ halkının hakkı olarak gördüklerini söyledi:

“Asıl borç miktarı olan 34 milyon TL'yi ödememize rağmen, akıl dışı olarak nitelendirdiğimiz ana paranın 2 katı kadar olan 67 Milyon TL'lik faizi de üzülerek bugün ödediğimizi duyurmak isterim. Altındağ halkının ve tüyü bitmemiş yetimin hakkı olarak gördüğümüz bu para, bugün Hizmet İş (Hak-iş) Sendikasının hesabına geçmiştir.”

Tiryaki, Hizmet-İş yönetimine hakkını "helal etmediğini" de şu sözlerle dile getirdi:

“Hizmet İş (Hak-İş) Sendikasının Genel Başkanı Mahmut Arslan ve faizci sendika yönetimine, Altındağ Belediyesi ve Altındağ halkı olarak hakkımızı helal etmiyoruz.”

"DÜPEDÜZ TEFECİLİKTİR"

Tiryaki, sendikanın faiz talebini sert sözlerle eleştirdi:

“Bu durum faiz talep etmenin ötesinde düpedüz tefeciliktir.
İşçi maaşından kesildiği halde, Hizmet-İş Sendikasına bir önceki yönetim tarafından ödeme yapılmamıştır. Ana parayı ödememize rağmen %90 oranında faiz talep eden de Hizmet İş (Hak-İş) Sendikasıdır.”

Altındağ Belediyesi'nin haksız şekilde mağdur edildiğini savunan Tiryaki, açıklamasında şu ifadeye yer verdi:

“34 milyon TL borcu ödememize rağmen 67 milyon TL faizi de ödemek zorunda kalan ve haksız şekilde mağdur edilen ise Altındağ Belediyesidir. Tek diyeceğim : HARAM ZIKKIM OLSUN.”

Faizi ödememize rağmen yasal haklarımızı savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Hayatım boyunca tüm mücadelem memleketimin güzel insanları için oldu. Bundan sonra da halkımızın ve çalışan emekçilerimizin
sırtından geçinenlerle mücadele etmeyi sonuna kadar sürdüreceğim. Kamuoyunun dikkatine saygılarımla sunarım”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

