AKP'li başkan ve AKP yanlısı sendika arasında faiz kavgası! "Tefeciler, haram zıkkım olsun"

AKP'li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Hizmet-İş’e ödenen borca rağmen 67 milyon TL faiz tahsil edilmesine sert tepki gösterdi.

Ankara’da AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile AKP yanlısı Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında faiz krizi çıktı.

AKP'li Tiryaki, bir önceki dönemde personel maaşlarından kesildiği hâlde sendikaya ödenmeyen 34 milyon TL borcun kapatıldığını açıkladı.

Tiryaki, buna rağmen Hizmet-İş Sendikası’nın 67 milyon TL faiz talebiyle mahkemeye başvurduğunu ve belediyenin bu parayı da ödemek zorunda kaldığını belirtti.

AKP'Lİ BAŞKANDAN ÇOK SERT SÖZLER: TEFECİLER

Tiryaki, açıklamasına şu sözlerle başladı:

“TEFECİ HİZMET-İŞ SENDİKASI

Bir önceki dönemde (2019-2024) personel maaşlarından kesilmesine rağmen Hizmet İş (Hak-İş) Sendikasına ödenmeyen 34 Milyon TL borç, yeniden görevi devraldıktan sonra tamamen ödenmiştir.”

AKP'li Tiryaki, ana borcun kapatılmasına rağmen sendikanın faiz talep ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Buna rağmen bir önceki dönemde tahsil edemediği ve tarafımızdan da tamamen kapatılan bu 34 milyon TL'lik borca karşılık Hizmet İş (Hak-iş) Sendikası 67 milyon TL faiz talep ederek mahkemeye müracaat etmiş ve karar aldırmıştır.”

Tiryaki, 67 milyon TL’lik faizin de ödendiğini açıklayarak bu parayı Altındağ halkının hakkı olarak gördüklerini söyledi:

“Asıl borç miktarı olan 34 milyon TL'yi ödememize rağmen, akıl dışı olarak nitelendirdiğimiz ana paranın 2 katı kadar olan 67 Milyon TL'lik faizi de üzülerek bugün ödediğimizi duyurmak isterim. Altındağ halkının ve tüyü bitmemiş yetimin hakkı olarak gördüğümüz bu para, bugün Hizmet İş (Hak-iş) Sendikasının hesabına geçmiştir.”

Tiryaki, Hizmet-İş yönetimine hakkını "helal etmediğini" de şu sözlerle dile getirdi:

“Hizmet İş (Hak-İş) Sendikasının Genel Başkanı Mahmut Arslan ve faizci sendika yönetimine, Altındağ Belediyesi ve Altındağ halkı olarak hakkımızı helal etmiyoruz.”

"DÜPEDÜZ TEFECİLİKTİR"

Tiryaki, sendikanın faiz talebini sert sözlerle eleştirdi:

“Bu durum faiz talep etmenin ötesinde düpedüz tefeciliktir.

İşçi maaşından kesildiği halde, Hizmet-İş Sendikasına bir önceki yönetim tarafından ödeme yapılmamıştır. Ana parayı ödememize rağmen %90 oranında faiz talep eden de Hizmet İş (Hak-İş) Sendikasıdır.”

Altındağ Belediyesi'nin haksız şekilde mağdur edildiğini savunan Tiryaki, açıklamasında şu ifadeye yer verdi: