CHP Türkiye genelindeki 803. kreşini açtı

CHP'li Gökan Zeybek, Bursa’da temeli atılan Hatice Bakraç Kreş ve Gündüz Bakımevi töreninde CHP’li belediyelerin Türkiye genelinde 803 kreş açtığını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bursa’da Osmangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hatice Bakraç Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin temel atma törenine katıldı.

CHP’li belediyelerin sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen törende konuşan Zeybek, Türkiye genelinde açılan kreşlerle çocukların eğitimine ve ailelerin yaşamına destek olmaya devam ettiklerini söyledi. Törene belediye başkanları, parti yöneticileri ve çok sayıda yurttaş da katıldı.

TÜRKİYE GENELİNDEKİ 803. KREŞ

Zeybek, konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CHP’li belediyeler memleketimiz için #sahada seferber, durmadan çalışıyor.

Bizim hayalimiz, çocuklarımızın güvenle büyüdüğü, eşit fırsatlarla geleceğe hazırlandığı bir Türkiye’dir.

Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’ın kente kazandırdığı Hatice Bakraç Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin temelini Bursa İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş, Nilüfer Belediye Başkanımız Şadi Özdemir, Osmangazi İlçe Başkanımız Raşit Gürbüz, Milli Savunma ve Milli Eğitim eski Bakanı Turhan Tayan, yol arkadaşlarımız ve kıymetli katılımcılarımızla birlikte attık.

Türkiye genelinde
803. kreşimizi açtık.
Bugün 100 bin evladımızın hayatına dokunuyor, ailelerimizin yükünü hafifletiyoruz.

Daha fazlasını yapmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

Bizim açtığımız kreşleri ve gündüz bakımevlerini engellemek için mevzuat üstüne mevzuat hazırlayanlara da açık çağrımızdır.
Kapatmanın yollarını aramak yerine elinizi taşın altına koyun. Çünkü bugün 2,5 milyon çocuğumuz hala bu hizmetlerden yararlanamıyor.

O evlatlarımızın yanında olun.

Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, kreşlerden sosyal destek projelerine, kent lokantalarından altyapı ve üstyapı yatırımlarına kadar hayatın her alanında vatandaşın yükünü hafifleten halkçı ve kamucu belediyecilik anlayışını büyütmeye devam ediyor.

Bu kıymetli yatırımda emeği bulunan hayırseverlerimize ve katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Hayırlı ve uğurlu olsun."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

