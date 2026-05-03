Süleyman Soylu aylık 450 bin lirayı haftada 1 gün meclise giderek kazanıyor

İçişleri eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Gülistan Doku soruşturması nedeni ile gündemde. AKP'nin son grup toplantısında bir basın mensubunun soru sormasına öfkelenerek kamerasına müdahalede bulunan Soylu, katıldığı TV100 programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SİYASETTE SON DÖNEMİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletvekillerine yaptığı 'Genel Kurul' katılın asli göreviniz' uyarısından 3 gün sonra konuşan Soylu, Meclis'e sadece Erdoğan'ı dinlemek üzere haftada bir gittiğini ifade etti:

"Meclis’e gücüm yettiğince gidiyorum ama o kadar çok devam ettiğim de söylenemez. Haftada 1 gidiyorum. Meclis’in müdavimi değilim çünkü dönemimin sonunu bekliyorum. Dönemim bitince veleddallin amin"

Erdoğan'ın açık uyarısına rağmen Soylu Meclis'e haftada 1 gittiğini söyledi



HAFTADA BİR GÜN MECLİS: 450 BİN 854 LİRA ÜCRET

“Siyaseti zihnimde bıraktım ama Erdoğan’a bağlılığımı ve fikrimi bırakmam. 2028’den sonra bana bir kişi bir gün siyaset yaptıramaz" açıklamasını yapan Soylu'nun aylık ücreti ise sosyal medyada tepkilerin kendisine yönelmesine neden oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, haftada bir gün çalışan Soylu, 273 bin 196 lira milletvekili maaşı ve 177 bin 658 lira da emekli milletvekili maaşı olmak üzere aylık 450 bin 854 lira ücret alıyor. Üstelik Soylu siyaseti bıraksa da diplomatik pasaporta sahip ve bu hakkı ömür boyu da devam edecek. Öte yandan Soylu'nun kırmızı plakalı makam aracı ve şoförü de bulunuyor.

NOW TV MUHABİRİNİN SORUSU

"Peki bir gazetecinin gelip bir günlük meselede, grup toplantısı içinde bana bir soru sorması ve benim o soruya cevap vermem Tayyip Erdoğan’ın gündemini ve kürsüsünü işgal hareketi olmaz mı? İşgal hareketi olur. Ben böyle düşünüyorum. Ben orada hiçbir şekilde cevap vermem. Dışarı çıkarız, orada yanıma gelir, başımın üzerinde yeri var. Sanki biri fotoğraf çekmek için geliyor. Yanımdaki arkadaşımı dürttüm: ‘Üstünü düzelt, arkadaşların fotoğraflarında bizde yanlış çıkmayalım. Baktım geldi, Gülistan Doku ile ilgili soru sormaya başladı."

'Gülistan Doku' sorusunu duyan Süleyman Soylu'dan gazeteciye fiziki müdahale

"BEN VEKİLİM, SORUYU YANITLARSAM CUMHURBAŞKANININ KONUŞMASINI MANİPÜLE ETMİŞ OLURUM"

"Bu böyle mi olur, onun mesleğine saygıysa benim de mesleğime saygı. Grup başkanıyla bir izin alınmıştır orada konuşurlar ama ben konuşmam. Ben bir milletvekiliyim bana bir soru sorulduğunda cevap verirsem Cumhurbaşkanının konuşmasını manipüle etmiş olurum."

"2028'DEN SONRA BANA BİR KİŞİ 1 GÜN SİYASET YAPTIRAMAZ"

"Kamerayı doğrultunca izin aldın mı diye sordum. Bu doğru bir şey değil. Televizyonun genel yayın yönetmenini de aradım. Durumu izah ettim. 2028’den sonra bana bir kişi 1 gün siyaset yaptıramaz. Elinde bilgisi olan belgesi olan ortaya koymayan namerttir."

"KİMSEYE KIRGINLIĞIM YOK"

"Bundan sonra muradım şudur. Geldik memleketimize ülkemize hizmet ettik. Hiç kimseye kızgın değilim. Ülkem için gerekli görevleri yaptığıma inanıyorum şimdiye kadar. Arkadaşlarım bana soru sorarlarsa bir konuda bilgimi tecrübemi aktarırım. Ben 2028 itibarıyla meselemi tamamladım. Kimseye kırgınlığım yok tam tersi minnetim ve şükranım var."