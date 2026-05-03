AKP'li kaynaklar: DEM Parti'in ne dediğine takılmıyoruz! Muhatap Öcalan

İmralı Süreci'nde sular durulmuyor. Hükümete göre belli bir takvimde ilerleyen ancak PKK'dan gelen son açıklama ile dondurulduğu ifade edilen süreç hakkında açıklamalar peş peşe yapılmaya devam ediyor.

Erdoğan 'sıkıntı yok' demişti ama Kandil başka konuştu! 'Süreç tıkandı' uyarısı

AKP'YE GÖRE SÜREÇ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİDEN İVME KAZANACAK

İktidara yakın medya olan Türkiye Gazetesi'nde yer alan ve AKP kaynaklarına dayandırılan habere göre, AKP kaynakları önümüzdeki günlerde sürecin yeniden ivme kazanacağını ifade etti. Süreç ile alakalı bir sorun olmadığını ifade eden AKP'li kaynaklar, kısa zamanda bazı idari adımların da atılabileceğini öne sürdü.

"DEM'İN NE DEDİĞİNE TAKILMIYORUZ: MUHATAP ÖCALAN"

AKP'li kaynaklar, süreç ile alakalı gecikmeden dolayı ve uygulanmayan bazı yasa gerektirmeyen idari adımlar ile alakalı eleştiriler yapan DEM Parti'nin ne dediklerine takılmadıklarını ve Öcalan'ın muhatap olduğunu ifade etti. Öte yandan güvenlik birimlerinin de her konuyu Öcalan ile görüştüğünü, yakında da yeni gelişmelerin olacağını ifade etti:

"Biz başından beri bu sürecin fermuar sistemi ile ilerleyeceğini söylüyoruz. Her şey aşama aşama ilerliyor. Biraz gecikme olabilir ama kolay bir süreçten bahsetmiyoruz. DEM’in ya da başkalarının ne dediğine takılmıyoruz. Burada muhatap Öcalan. Güvenlik birimleri bu nedenle her konuyu Öcalan’la görüşüyor zaten. Yakında yeni gelişmeler olacak"

TEKNİK HAZIRLIKLAR BAŞLADI MESAJI

Habere göre MİT Başkanı Kalın geçtiğimiz günlerde AKP'ye sunum yaptı. Bu sunumda silah bırakan PKK'lıların hangi hukuki süreçlere tabi olunacağı anlatıldı.: