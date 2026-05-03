Avukatlara sosyal medya kısıtlaması mı geliyor? Fenomen isimler mercek altında

Avukatlara sosyal medya kısıtlaması mı geliyor? Fenomen isimler mercek altında
Yayınlanma:
Türkiye Barolar Birliği (TBB), avukatların dijital mecralardaki paylaşımlarını denetlemek amacıyla yeni bir adım atıyor. Kurulacak özel merkez, özellikle yüksek takipçili "fenomen" avukatların hesaplarını mercek altına alarak reklam yasağı ihlallerini tespit edecek. Düzenlemenin bu yıl içinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

Uzun süredir kamuoyunun ve hukuk dünyasının gündeminde olan avukatlara yönelik sosyal medya düzenlemesi için somut adımlar atılıyor. Türkiye Barolar Birliği (TBB) bünyesinde oluşturulması planlanan "Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi", kamuoyunda tanınan ve yüksek takipçi sayısına ulaşan avukatların dijital ayak izlerini inceleyecek.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre söz konusu merkezin temel amacı, avukatlık mesleğinin icrasında uygulanan reklam yasağının sosyal medya ve diğer dijital platformlarda delinip delinmediğini denetlemek olacak.

5 KİŞİLİK ÖZEL İZLEME EKİBİ KURULUYOR

Edinilen bilgilere göre, yeni kurulacak takip merkezi beş kişilik bir uzman ekipten oluşacak. Bu kurulun görev ve yetki sınırları şu şekilde belirlendi:

Kapsamlı tarama: İncelemeler yalnızca sosyal medya ile sınırlı kalmayacak; yazılı, görsel, işitsel ve tüm dijital mecralar taranacak.

İhlal tespiti: Avukatların bu mecralardaki faaliyetlerinin mevcut reklam yasağını ihlal edip etmediği belirlenecek.

Barolara bildirim: Kurul, tespit ettiği kural ihlallerini işlem yapılması amacıyla avukatın kayıtlı olduğu ilgili yerel barolara raporlayacak.

SOSYAL MEDYA REHBERİ YOLDA: BİLGİLENDİRME Mİ, REKLAM MI?

Sistemin standartlarını belirlemek amacıyla TBB koordinasyonunda ve yerel baroların desteğiyle kapsamlı bir sosyal medya kullanım rehberi hazırlanacak.

Bu rehber, avukatların yaptıkları paylaşımların niyetini net bir şekilde ayrıştıracak. Paylaşımların salt "bilgilendirme" amacı mı taşıdığı, yoksa örtülü bir "reklam" faaliyeti mi olduğu bu rehberdeki kriterlere göre değerlendirilecek.

Denetimlerde özellikle dikkat edilecek iki kritik nokta bulunuyor:

Müvekkil mahremiyeti: Müvekkillerin gizliliğini ihlal edebilecek her türlü döküman, bilgi veya vaka paylaşımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Etik sınırlar: Mesleğin etik kurallarını aşan, haksız rekabet yaratan içeriklere karşı sıfır tolerans gösterilecek.

Giyinirken hukuk anlatıyordu: Fenomen avukata soruşturmaGiyinirken hukuk anlatıyordu: Fenomen avukata soruşturma

MEVCUT YÖNETMELİK DİJİTAL ÇAĞA UYARLANIYOR

TBB’nin halihazırda yürürlükte olan güncel yönetmeliğine göre; avukatların internet ortamında bedelli veya bedelsiz olarak kendilerini ön plana çıkaracak, arama motorlarında ya da sosyal medyada görünürlüklerini artıracak faaliyetlerde bulunmaları kesin olarak yasak.

Ancak dijital çağın hızla değişen dinamikleri ve yeni nesil tehditler, mevcut kuralların daha açık ve güncel bir formata kavuşturulmasını zorunlu kılıyor. Bu yıl içinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenlemelerle birlikte; çevrimiçi mecralar dahil tüm yayın organlarında, avukatlık mesleğinin itibarını zedeleyebilecek nitelikteki açıklama ve davranışlardan kaçınılması yasal bir zorunluluk olarak daha sıkı takip edilecek.

Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Türkiye
Hırsızlar polisin dikkatiyle yakalandılar! Suç makinesi çıktılar
Hırsızlar polisin dikkatiyle yakalandılar! Suç makinesi çıktılar
Trafikte tartaklandı: Tehdit edildi üstüne sanık oldu!
Trafikte tartaklandı: Tehdit edildi üstüne sanık oldu!
Cezaevinde yatıp çıktı İran numarasından arayıp tehdit ediyor
Cezaevinde yatıp çıktı İran numarasından arayıp tehdit ediyor