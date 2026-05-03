Avukatlara sosyal medya kısıtlaması mı geliyor? Fenomen isimler mercek altında

Uzun süredir kamuoyunun ve hukuk dünyasının gündeminde olan avukatlara yönelik sosyal medya düzenlemesi için somut adımlar atılıyor. Türkiye Barolar Birliği (TBB) bünyesinde oluşturulması planlanan "Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi", kamuoyunda tanınan ve yüksek takipçi sayısına ulaşan avukatların dijital ayak izlerini inceleyecek.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre söz konusu merkezin temel amacı, avukatlık mesleğinin icrasında uygulanan reklam yasağının sosyal medya ve diğer dijital platformlarda delinip delinmediğini denetlemek olacak.

5 KİŞİLİK ÖZEL İZLEME EKİBİ KURULUYOR

Edinilen bilgilere göre, yeni kurulacak takip merkezi beş kişilik bir uzman ekipten oluşacak. Bu kurulun görev ve yetki sınırları şu şekilde belirlendi:

Kapsamlı tarama: İncelemeler yalnızca sosyal medya ile sınırlı kalmayacak; yazılı, görsel, işitsel ve tüm dijital mecralar taranacak.

İhlal tespiti: Avukatların bu mecralardaki faaliyetlerinin mevcut reklam yasağını ihlal edip etmediği belirlenecek.

Barolara bildirim: Kurul, tespit ettiği kural ihlallerini işlem yapılması amacıyla avukatın kayıtlı olduğu ilgili yerel barolara raporlayacak.

SOSYAL MEDYA REHBERİ YOLDA: BİLGİLENDİRME Mİ, REKLAM MI?

Sistemin standartlarını belirlemek amacıyla TBB koordinasyonunda ve yerel baroların desteğiyle kapsamlı bir sosyal medya kullanım rehberi hazırlanacak.

Bu rehber, avukatların yaptıkları paylaşımların niyetini net bir şekilde ayrıştıracak. Paylaşımların salt "bilgilendirme" amacı mı taşıdığı, yoksa örtülü bir "reklam" faaliyeti mi olduğu bu rehberdeki kriterlere göre değerlendirilecek.

Denetimlerde özellikle dikkat edilecek iki kritik nokta bulunuyor:

Müvekkil mahremiyeti: Müvekkillerin gizliliğini ihlal edebilecek her türlü döküman, bilgi veya vaka paylaşımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Etik sınırlar: Mesleğin etik kurallarını aşan, haksız rekabet yaratan içeriklere karşı sıfır tolerans gösterilecek.

MEVCUT YÖNETMELİK DİJİTAL ÇAĞA UYARLANIYOR

TBB’nin halihazırda yürürlükte olan güncel yönetmeliğine göre; avukatların internet ortamında bedelli veya bedelsiz olarak kendilerini ön plana çıkaracak, arama motorlarında ya da sosyal medyada görünürlüklerini artıracak faaliyetlerde bulunmaları kesin olarak yasak.

Ancak dijital çağın hızla değişen dinamikleri ve yeni nesil tehditler, mevcut kuralların daha açık ve güncel bir formata kavuşturulmasını zorunlu kılıyor. Bu yıl içinde yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenlemelerle birlikte; çevrimiçi mecralar dahil tüm yayın organlarında, avukatlık mesleğinin itibarını zedeleyebilecek nitelikteki açıklama ve davranışlardan kaçınılması yasal bir zorunluluk olarak daha sıkı takip edilecek.