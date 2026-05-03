Cezaevinde yatıp çıktı İran numarasından arayıp tehdit ediyor

Hakkâri'de yaşayan Filiz Dere, 14 Şubat 2025 tarihinde evli olduğu Deniz Dere tarafından bıçaklandı. Uyuşturucu kaçakçılığından cezaevinde yatan Deniz Dere'nin, Filiz Dere'nin koruma kararı bulunmasına rağmen açık cezaevinden izne çıkarıldığı ve 12 bıçak darbesiyle saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in aktardığı bilgilere göre olayın ardından firar eden Deniz Dere yakalanamadı ve davanın ilk duruşması geçen ay görüldü. Filiz Dere'nin ailesi, mevcut durumu şu sözlerle aktardı:

"Sanık bizi İran numarası üzerinden arıyor, tehditlerine devam ediyor. Uyuşturucu kaçakçılığından cezaevinde yattı. Koruma kararına rağmen bu olay oluyor."

ACİL SERVİS VE YANLIŞ SERVİSE YATIŞ İDDİASI

Tedavisi devam eden Filiz Dere, hastaneye kaldırıldığı ilk anlarda ve sonrasında ihmaller yaşandığını öne sürerek Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulundu. Dere, hastanedeki ilk müdahale aşamasını şu ifadelerle dile getirdi:

"12 yerimden bıçaklandım. Acile götürüldüm. Tomografi çekilmiş. Genel cerrah talep etmemize rağmen gelmedi. Plastik cerrah da aynı şekilde. Genel cerrahi servisine alınması gerekirken beni plastik cerrahi servisine almışlar."

Eşini öldürmeye teşebbüse 19 yıl hapis: Kararın ardından sanığın babası kalp krizi geçirip öldü

"ELLE MUAYENE EDİLDİM, SEPTİK ŞOKA GİRDİM"

Hastanede uzman hekimin kendisini olaydan bir gün sonra gördüğünü belirten Dere, muayene yöntemine ve sonrasında gelişen tıbbi duruma dair şu bilgileri verdi:

"Genel cerrah bir sonraki gün yanıma geldi ve elle muayene edip bir sorun olmadığını söyledi. Çok ağrım vardı ve bunu sürekli söylüyordum. Doktor sadece eliyle muayene edip hiçbir problem olmadığını söyledi. Sonrasında septik şoka girdim."

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Bıçaklanma yaralarının yanı sıra saldırı esnasında kolunda kırık oluştuğunu belirten Dere, bu kırığın da hastanede tedavi sürecinde fark edilmediğini ifade etti. Bu nedenle hâlâ kolunu kullanamadığını aktaran Filiz Dere, yaşadığı sürecin ardından hastaneden ve doktorlardan şikâyetçi olduğunu açıkladı.