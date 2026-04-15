Eşini öldürmeye teşebbüse 19 yıl hapis: Kararın ardından sanığın babası kalp krizi geçirip öldü

Olay, geçen yıl 5 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Otelde vardiyalı çalışan Ukrayna asıllı 37 yaşındaki Iryna Melnychuk Değer, mesai bitimi servisten inerek evinin arka kapısından içeri girmek istediği sırada arkasından bir ses duydu. İddiaya göre, yüzünü şapka veya benzeri bir nesneyle gizleyen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Mehmet Ali Değer, hiçbir şey söylemeden Iryna Melnychuk Değer'in başına sopayla defalarca vurdu. Saldırı sonucu yere düşen ve elleriyle başını korumaya çalışan kadının sol elinde çok sayıda kırık meydana gelirken, başında yarılma oluştu. Iryna Melnychuk Değer, saldırı anında cep telefonundaki KADES uygulamasını kullanarak polise ihbarda bulundu.

Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, 16 gün boyunca tedavi gördü. Bu süreçte Iryna Melnychuk Değer'in sol eline platin takıldı ve başında estetik müdahale gerektiren doku kayıpları tespit edildi.

SAVCIDAN 'TASARLAYARAK ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' TALEBİ

Iryna Melnychuk Değer ile 1,5 yıl önce evlendiği belirtilen Mehmet Ali Değer, olayın ardından gözaltına alınarak tutuklandı. Savcılık aşamasındaki ifadesinde olay anında başka bir evde olduğunu öne sürerek suçlamaları reddetti. 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı, sanığın müştekinin kafasına birden fazla kez vurmasını gerekçe göstererek eylemin 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında değerlendirilmesini ve sanığın bu yönde cezalandırılmasını talep etti.

SANIĞIN "ONUR" VE "YEMİN" SAVUNMASINA MAHKEMEDEN 19 YIL HAPİS

Karar duruşmasında söz alan ve suçlamaları reddetmeyi sürdüren Mehmet Ali Değer, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Iryna'yı darbetmediğimi açıkça ifade ediyorum. Bu onursuz davranışı ben gerçekleştirmedim. 10 yaşındaki kızımın üzerine yemin ederim ki Iryna'yı ben darbetmedim. İnandığım tek kutsal kitap olan Kur'an-ı Kerim üzerine el basarak da yemin ederim ki bu suçu işlemedim. Yaklaşık 10 aydır tutukluyum. 10 yaşında kız çocuğum var. Iryna ile 2,5 yıl birlikte yaşadık. Savaş bölgesinde yaşayan kızımın, işlemediğim bir suç nedeniyle 10 aydır benden uzak kalmasını nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. 5 Temmuz 2025 tarihinde de aynı şekilde, ‘Iryna'yı ben darbetmedim' dedim. Ben, çocuklu bir kadına şiddet uygulayacak kadar onursuz biri değilim. Üzerime atılı suç nedeniyle gecelerce ağladım. Adalete sığındım, Kur'an-ı Kerim'i kalbime koyup ilahi adalete de sığındım. İşlemediğim bir suç yüzünden ailemin yüzüne bakmakta zorlanıyorum. Onların da boynu bükük kaldı. Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işleyecek kadar cani biri değilim. Bu nedenle beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, sanığın beyanlarını değil dosyadaki somut delilleri dikkate alarak Mehmet Ali Değer'i 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.

KARARIN ARDINDAN ADLİYEDE ÖLÜM

Davanın sonuçlanmasının ardından adliyede bir başka ölüm olayı yaşandı. Mahkemenin kararını açıklamasından sonra adliye tuvaletine giden sanığın babası Hasan Değer, tuvalete giren bir başka kişi tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Durumun özel güvenlik personeline bildirilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar yapıldı. Olay yerine gelen adliye polisi güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Değer'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Karar duruşması için adliyede bulunan Değer'in yakınları ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Hasan Değer'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. (DHA)