Ticaret Bakanlığından vatandaşlara 'dolandırıcı' uyarısı

Ticaret Bakanlığı, yapay zeka ile oluşturulmuş videolar ve sahte belgelerle bakanlık adını kullanarak "yüksek kazanç" vaat eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyararak, hiçbir yatırım teklifinde bulunmadıklarını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşları son dönemde artış gösteren dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyardı. Bakanlığın adı, logosu ve üst düzey yöneticilerinin unvanları taklit edilerek hazırlanan sahte belgeler ve yapay zeka ile oluşturulmuş videoların, vatandaşları mağdur etmek amacıyla kullanıldığı belirtildi.

SAHTE VİDEO VE BELGELERE DİKKAT

Dolandırıcıların, inandırıcılığı artırmak için yapay zeka teknolojilerini kullanarak bakanlık yöneticilerinin ağzından videolar hazırladığı ve resmi görünümlü belgeler düzenlediği bildirildi. Bakanlık, resmi kanallar (resmi web sitesi ve doğrulanmış sosyal medya hesapları) dışındaki hiçbir içeriğe itibar edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

ADLİ MERCİLERE BAŞVURU ÇAĞRISI

Açıklamada, vatandaşların sosyal medya üzerinden gelen uygulama indirme taleplerine veya ödeme isteklerine kesinlikle yanıt vermemesi istenirken, bu tür durumlarla karşılaşanların zaman kaybetmeden adli mercilere başvurması ve ilgili kamu kurumlarını bilgilendirmesi rica edildi.

Açıklama bu şekilde:

"Son günlerde, Ticaret Bakanlığımızın adı, logosu ve yöneticilerimizin unvanları kullanılarak hazırlanan sahte belgeler ve yapay zekâ ile oluşturulmuş videolar aracılığıyla vatandaşlarımızın dolandırılmaya çalışıldığına dair bildirimler alınmaktadır.

Sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşılan, devlet güvencesiyle kısa sürede yüksek kazanç vaat eden yatırım teklifleri kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Ticaret Bakanlığımızın adı kullanılarak gönderilen bu tür içeriklere itibar edilmemesi büyük önem arz etmektedir.

Unutulmamalıdır ki;

Ticaret Bakanlığı hiçbir şekilde yüksek kazanç vaadiyle yatırım teklifinde bulunmaz.
Bakanlığımız adına düzenlendiği iddia edilen belge, video ve mesajlar resmi kanallar dışında geçerli değildir.
Sosyal medya veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden gönderilen uygulama indirme ve ödeme taleplerine kesinlikle itibar edilmemelidir.

Bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşlarımızın derhal adli mercilere başvurmaları ve ilgili kurumlara bildirimde bulunmaları önemle rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

