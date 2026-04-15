Ticaret Bakanlığından vatandaşlara 'dolandırıcı' uyarısı

Ticaret Bakanlığı, vatandaşları son dönemde artış gösteren dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyardı. Bakanlığın adı, logosu ve üst düzey yöneticilerinin unvanları taklit edilerek hazırlanan sahte belgeler ve yapay zeka ile oluşturulmuş videoların, vatandaşları mağdur etmek amacıyla kullanıldığı belirtildi.

SAHTE VİDEO VE BELGELERE DİKKAT

Dolandırıcıların, inandırıcılığı artırmak için yapay zeka teknolojilerini kullanarak bakanlık yöneticilerinin ağzından videolar hazırladığı ve resmi görünümlü belgeler düzenlediği bildirildi. Bakanlık, resmi kanallar (resmi web sitesi ve doğrulanmış sosyal medya hesapları) dışındaki hiçbir içeriğe itibar edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

ADLİ MERCİLERE BAŞVURU ÇAĞRISI

Açıklamada, vatandaşların sosyal medya üzerinden gelen uygulama indirme taleplerine veya ödeme isteklerine kesinlikle yanıt vermemesi istenirken, bu tür durumlarla karşılaşanların zaman kaybetmeden adli mercilere başvurması ve ilgili kamu kurumlarını bilgilendirmesi rica edildi.

Açıklama bu şekilde: